Українців, які шукають кращого життя за кордоном, стає все більше. Причому в останні роки хвиля еміграції вже перевищила рівень 90-х.

«Вести» з’ясували, що штовхає наших співвітчизників залишати країну, а також як змінилася географія міграції в останні роки.

Нас може бути 32 млн

Для України еміграція вже набуває небезпечний характер. За даними останнього дослідження Міжнародної організації з міграції, вже до 2050 року нас може залишитися лише 32 млн осіб проти 52 млн на початку 90-х. Причому міграція в числі причин цього процесу займає чи не перше місце. Як розповіла «Вістям» провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. в. Птухи НАН України Лідія Ткаченко, про від’їзд змушують думати, насамперед, низькі зарплати, відсутність робочих місць, нестабільні умови ведення бізнесу, корупція, зростаючі ризики особистої безпеки, а також недовіра до правоохоронної та судової систем.

За останніми даними Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), кількість українських емігрантів в розвинені країни вже перевищило рівень 90-х років. Для порівняння: якщо в 90-х щорічно виїжджало з країни близько 200 тисяч осіб, то починаючи з 2015-го — понад 300 тисяч (див. інфографіку).

Але, на думку експертів, визначити точну кількість людей, які емігрували за останні три роки, нереально. «Єдиний спосіб — провести всеукраїнське опитування. Але на нього немає коштів. Наші органи статистики відстежують міграційні потоки шляхом зміни прописки громадян і фіксують кількість перетинів кордону. В результаті отримують цифри, далекі від реальності», — говорить завідувач відділом міграційних досліджень Інституту демографії Олексій Позняк. Так, протягом 2014-2016 років Держстат зафіксував 50 тисяч громадян, які виїхали з України. У той час як за даними Євростату, тільки в 2015 році кількість українців, які вперше отримали право на тимчасове проживання в ЄС, досягло близько 500 тисяч осіб. Було б наївно припускати, що більшість з них їм не скористалися. Всього ж, за експертними оцінками, в 2015-2017 роках кількість мігрантів зросла приблизно в півтора рази і на сьогоднішній день становить близько 5 млн осіб.

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При цьому деякі громадяни виїжджають з України, навіть не маючи чіткого уявлення, де і як за кордоном вони будуть жити. Як розповіли «Вістям» в одній зі столичних компаній з еміграції, в останні роки потік клієнтів, що звертаються до них за консультаціями, виріс у кілька разів. «Приходять абсолютно різні люди. Іноді — багаті, цікавляться, в яких країнах легше відкрити бізнес і отримати вид на проживання, але найчастіше це люди середнього класу, які продають в Україні все своє майно і їдуть за кордон. Є й такі, які виїжджають, маючи з собою $3-5 тисяч», — розповідає менеджер.

Крім того, в останні роки завдяки міжнародним програмам за кордон їде багато молоді. «Сьогодні зростає кількість студентських поїздок, довгострокових стажувань, різних програм, наприклад, Work and Travel, і інших можливостей для виїзду за кордон, яких раніше не було. До речі, тільки в минулому році з України на навчання за кордон виїхало близько 70 тисяч українців. Всі вони можуть отримати вид на проживання», — розповідає Лідія Ткаченко.

Обирають Польщу

Змінилася в останні роки і географія міграції українців. Якщо до 2015 року найпопулярнішою країною для міграції українців була РФ, то сьогодні на перше місце вирвалася Польща. За даними Нацбанку Польщі, апогей мігрантів з України в Польщу припав на 2016-2017 роки, коли щорічно до них прибувало по 200-300 тисяч наших співвітчизників. За словами Ткаченка, настільки висока популярність нашої західної сусідки обумовлена лояльною міграційною політикою по відношенню до українців. «У Польщі сьогодні виїхати набагато простіше, ніж в РФ. Плюс багато українці перестали їздити в РФ з політичних міркувань. А враховуючи, що в Польщі спостерігається дефіцит робочих рук, українським робітникам там завжди раді. Але, в той же час, що стосується еміграції в РФ, то ми не можемо знати справжні потоки туди з Криму та непідконтрольних територій Донбасу. І якщо їх додати, то ще не факт, що в Польщі їде більше», — говорить Ткаченко.

Наступними за популярністю країнами еміграції українців залишаються Іспанія, Італія та Німеччина. При цьому міжнародна організація міграції оцінює можливе потенційне збільшення кількості трудових мігрантів з України у короткостроковій перспективі на 41%. Серед потенційних трудових мігрантів половина — у віці від 18 до 29 років.

Динаміка міграції

Еміграція стала «рятувальним кругом» для багатьох українців у всі важкі часи. Як видно з інфографіки, перша хвиля еміграції з України спостерігалася відразу ж після проголошення незалежності України. «Тоді у людей не було з-за чого середній клас і інтелігенція почали масово залишати країну, щоб якось утримувати свої сім’ї», — коментує «Вістям» Лідія Ткаченко. У ті часи особливо була помітна масова міграція жінок — вони їхали в Італію, Португалію, Іспанію працювати на сільгосппідприємства, нянями, виховательками, прибиральницями і т. п. В той же час частина Західної України виїхала до Канади, Англії та США. Чоловіки ж в основному їхали на заробітки в Росію: на будівництва, нафтові родовища і так далі.

Міграційні потоки мають чіткий зв’язок з девальвацією національної валюти. «Дуже серйозний вплив на еміграцію надають валютні стрибки. Наприклад, перша хвиля була з 1992-го по 1995-й, коли купонокарбованець знецінився з 208 до 147,5 тисяч за один американський долар. Наступна хвиля міграції сталася в 1999 році. Тоді вже гривня знецінилася в 3,5 рази. Потім криза 2008 року і девальвація з 5 до 8 грн за долар. Ну і починаючи з 2014-2015 років знову стрибок у 3 рази. Все це веде до сильного зубожіння населення, доходи громадян падають в рази, от вони і шукають валютні заробітки», — зазначає директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін.

Як кажуть експерти, кожна хвиля міграції з України має свої особливості. Так, наприклад, друга істотна хвиля міграції, яка сталася після 2004 року, відрізнялася активним відтоком молоді. «У цей час у міграційних процесах вже активно почала брати участь молодь у віці від 18 до 30 років. Також почали змінюватися пріоритети. Якщо в 90-х чоловіки їхали в основному в Росію, то починаючи з 2004-2005 роки чоловіче населення стало активно освоювати західні країни. Цьому сприяла поява українських фахівців в IT-сфері та інших складних спеціальностей. Також в цей час з країни виїхало багато лікарів», — каже Соскін.

Як не дивно, але з 2008 по 2013 роки відтоки мігрантів з України знизилися до мінімальних значень. «Світова фінансова криза на рівні еміграції з України не позначилася, так як ситуація погіршилася як в Україні, так і за кордоном. А ось українська криза 2014 року вплинув дуже серйозно. Новий сплеск міграції викликала військова інтервенція на Донеччині і в Криму, яка в свою чергу призвела до колосальному падіння соціально-економічного і загального рівня життя українців», – зазначає Позняк. «Зараз люди виїжджають, тому що повністю розчаровані в політиці країни і реформи, не бачать майбутнього. Багато просять політичного притулку. Ну і, звичайно ж, колосальний вплив на статистику чинив збройний конфлікт на Донбасі і анексія Криму. Всього, за нашими оцінками, якщо брати до уваги 2015 — середину 2018 року, з країни на постійне або тимчасове місце проживання виїхало більше 5 млн осіб», — зазначає Лідія Ткаченко.

Як зупинити потік мігрантів

«Потік емігрантів зменшиться тільки тоді, коли в Україні зросте рівень економічного добробуту», — вважає Позняк. На його думку, державна політика повинна бути зараз спрямована не тільки на те, щоб зупинити еміграційні потоки з України, але й створити передумови для повернення вже освоїлися за кордоном трудових мігрантів. «Людям, які вже протягом багатьох років живуть за кордоном, підвищення соціальних стандартів мало, їм необхідно створювати додаткові умови, щоб зацікавити їх повернутися в Україну і вкладати кошти в економіку. Це можуть бути податкові пільги, фінансові гарантії тощо», — зазначає Позняк.