ВОНСАН (КНДР), 23 травня – . Групу іноземних журналістів поки не везуть на закриття ядерного полігону КНДР з міркувань безпеки: в районі полігону сильні дощі і майбутній піший підйом в гору вузькою стежкою може, на думку північнокорейців, бути небезпечним для представників ЗМІ, повідомили організатори поїздки. Ілля ПиталевПхеньян ухвалив список південнокорейських журналістів, які відправляться в КНДР

“Зараз в районі полігону триває сильний дощ. А нам належить піший підйом в гору вузькою стежкою, там може бути слизько. Ми не хочемо ризикувати життями іноземних гостей”, — сказав співрозмовник агентства.

“Так що поки чекаємо зміни погодних умов”, — додав він.

Зараз кореспонденти з Росії, Китаю, США, Великобританії, представляють МІА “Росія сьогодні”, RT, Сіньхуа, CCTV, CNN, CBS, AP і Sky news, знаходяться в місті Вонсан на східному узбережжі КНДР. Тут, приблизно в 600 кілометрах від відомого полігону Пхунгери, ясна погода. Журналісти перебувають в очікуванні поїздки – хто в прес-центрі, де є інтернет, хто в околицях готелю Кальмі.

Раніше північнокорейське агентство ЦТАК повідомило, що КНДР ухвалила рішення провести 23-25 травня закриття ядерного полігону Пхунгери. Планується повністю знищити вхід на полігон, а також навколишні об’єкти. З території будуть виведені всі наукові працівники і співробітники охорони. Випробувальна шахта полігону буде підірвана, потім будуть знесені всі наземні споруди — будинок дослідного інституту, пости охорони та інші об’єкти.