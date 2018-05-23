ВОНСАН (КНДР), 23 травня – . Північнокорейські організатори поїздки іноземних журналістів на закриття ядерного полігону КНДР, які перебувають з репортерами в місті Вонсан на східному узбережжі країни, поки не знають, чи вдасться представникам південнокорейських ЗМІ потрапити на полігон, повідомила приймаюча сторона. Ілля ПиталевЖурналистов поки не везуть на ядерний полігон у КНДР з-за поганої погоди

Раніше КНДР запросила журналістів США, Росії, Великобританії, Китаю і Південної Кореї на демонтаж ядерного полігону, який повинен пройти 23-25 травня. Однак після почалися 11 травня американо-південнокорейських навчань за знищення ядерних і ракетних об’єктів на території КНДР список південнокорейських журналістів не був прийнятий в Пхеньяні. У підсумку в КНДР для відвідування полігону вирушили тільки представники РФ, США, Китаю і Великобританії.

В середу агентство Ренхап з посиланням на міністерство національного об’єднання повідомило, що КНДР дозволила поїздку південнокорейської преси.

“Нам про це нічого не відомо”, — заявив один з організаторів поїздки на полігон, що знаходиться в Вонсане.

© РИА Новини / Ілля ПиталевПхеньян ухвалив список південнокорейських журналістів, які відправляться в КНДР”Нам про це поки не повідомляли”, — сказав він, відповідаючи на питання, чи приїдуть південнокорейські журналісти в Вонсан.

Раніше північнокорейське агентство ЦТАК повідомило, що КНДР вирішила 23-25 травня закрити ядерний полігон Пхунгери. З території будуть виведені всі наукові працівники і співробітники охорони. Планується повністю знищити вхід на полігон, а також навколишні об’єкти. Випробувальна шахта полігону буде підірвана, потім будуть знесені всі наземні споруди — будинок дослідного інституту, пости охорони та інші об’єкти.