МОСКВА, 23 травня — . США вітають перенесення посольства Парагваю з Тель-Авіва до Єрусалиму, йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому. © AP Photo / Luis M. AlvarezГосдеп виступив проти звернення Палестини в Міжнародний кримінальний суд

“США вітають перенесення посольства Парагваю з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ми дякуємо нашому партнеру в Західній півкулі за приєднання до нас у визнанні столиці Ізраїлю”, — йдеться в заяві.

“Ми з нетерпінням чекаємо, що будемо вітати багатьох інших наших друзів і союзників в Єрусалимі, столиці Ізраїлю”, — сказано в заяві.

Парагвай став третьою країною, яка перенесла в Єрусалим своє посольство в Ізраїлі, незважаючи на неврегульований статус міста. Латиноамериканська держава послідувало прикладу США і Гватемали, відкрили свої дипмісії минулого тижня.

Посольства інших країн залишаються в Тель-Авіві або його околицях через неврегульованість статусу Єрусалиму, на східні райони та історичний центр якого претендують палестинці.

© РИА Новини / Ахмет АбедПалестина сподівається, що ООН і МКС розслідують події на кордоні ГазыИзраиль називає Єрусалим своєю “єдиною і неподільною” столицею, включаючи його східні райони та історичний центр, відбиті півстоліття тому у Йорданії і пізніше аннексированные. Основна частина світового співтовариства анексію не визнає і відносить Східний Єрусалим, як і Західний берег річки Йордан, до окупованих територій.

Президент США Дональд Трамп в грудні минулого року оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і переведення туди американського посольства, яке розташовувалося в Тель-Авіві. Ця подія відбулася 14 травня, у день 70-річчя утворення Ізраїлю. Рішення Трампа викликало заворушення серед палестинців і протести в ряді країн арабського світу.