МОСКВА, 23 травня — . Американському фотографу-натуралістові Кевіну Ебі вдалося зняти білоголового орлана, що віднімає у молодої лисиці, кролика, відео публікує Fox News. CC0 / Pixabay / Ridoe / В Канаді дві рисі прославилися завдяки своєму крику

На кадрах видно, як птах хапає здобич, яку несла в зубах лисиця, після чого суперники піднімаються на висоту близько шести метрів. Після боротьби, що тривала вісім секунд, лисиця послаблює хватку і падає на землю, а орлан відлітає з кроликом.

Фотограф зазначив, лисиця залишилася неушкодженою після польоту. “Я зробив кілька знімків після її падіння і не знайшов яких-небудь ушкоджень”, — говорить він.

За словами автора відео, сцена виявилася більш ефективною, ніж він очікував.

“Я думав, що лисиця кине кролика, а орел отримає легкий обід. Замість цього птах забрала її з собою в небо. Це було драматичне бій”, — зізнається Ебі.