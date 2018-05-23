Тяжкохворий російський співак, депутат визнана нелегітимною в Україні Держдуми РФ Йосип Кобзон спантеличив шанувальників своїм виглядом, пересуваючись за допомогою охоронців.

“У мене все нормально. Відчуваю себе добре. Зараз збираюся на ювілей до приятельки”, – сказав він в коментарі “5 каналу”.

Як повідомляють “Дні.ру”, користувачі мережі були схвильованими станом співака після відео з ювілейного вечора поета-пісняра Михайла Гуцерієва. Кобзон тоді пересувався з допомогою помічників.

“Слабкий став зовсім”, “Як мумія”, “Навіть не знала, що так все погано”, – написали в мережі.