ВАШИНГТОН, 23 травня — , Катерина Соболь. Україна поки не готова привести вартість газу для населення до ринкової ціни, як просить МВФ, але обидві сторони готові до діалогу, тому є надія, що черговий транш від фонду буде отримано в цьому році, заявив заступник голови комітету з енергетики Верховної ради Олександр Домбровський. © РИА Новини / Прес-служба президента УкраиныУкраина готує сюрприз МВФ кшталт дитячої несподіванки

“У нас уряд веде ці переговори, президент – не парламент. Це важкі гарячі дискусії. У них (МВФ — ред.) є своя правда, у нас – своя. МВФ капітал і економіку бачать у вигляді цифр. Уряд і президент бачать її у вигляді соціального капіталу, людей з певним рівнем життя, доходу, освіти, медициною. Вже багато хто на Заході і в Америці тут розуміють, що гроші важливі, але люди – більш важливий капітал”, — сказав він.

На уточнююче запитання , МВФ готовий до компромісів у питанні ціни газу для населення, Домбровський відповів, що “МВФ готовий до дискусії” з компромісів.

“Я сподіваюся на отримання (траншу – ред.) в цьому році”, — підсумував він.

© AFP 2018 / Yuri GripasПолитолог: МВФ вже зробив з Україною все, що йому нужноРанее прес-секретар Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джеррі Райс у рамках регулярного брифінгу для журналістів заявив, що вартість газу для населення на Україні повинна розраховуватися від ринку, що не виключає субсидії для малозабезпечених верств населення.

“Ми вважаємо важливим, щоб вартість газу була орієнтована на ринок. Це відповідає реформам, які ми впроваджували в 2016 році. Ми також вважаємо дуже важливим, щоб населення з низьким доходом було повністю захищено через всебічний захист з боку держави”, — додав Райс.

Чотирирічна програма допомоги МВФ з використанням механізму розширеного фінансування (EFF) передбачає виділення Україні 17,5 мільярда доларів. У березні 2015 року було перераховано перший транш у 5 мільярдів доларів, у серпні того ж року — другий транш в 1,7 мільярда доларів.

У 2016 і 2017 роках Україна отримала по одному траншу в 1 мільярд доларів кожен. Влади України розраховували отримати п’ятий транш до кінця 2017 року, однак він досі не виділено. Тепер Київ розраховує на отримання траншу в цьому році, причому представники влади називали різні терміни.

Одними з головних вимог МВФ на сьогодні є створення в Україні антикорупційного суду і підвищення цін на газ.