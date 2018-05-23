ВАШИНГТОН, 23 травня – , Катерина Соболь. Позаштатний радник президента України, заступник голови комітету з енергетики Верховної ради Олександр Домбровський прокоментував затримання керівника порталу Україна Кирила Вишинського.

© РИА Новини / СтрингерЗапад в сум’ятті: Україна всадила йому ножа в спину в боротьбі з РоссиейПо його словами, для вирішення цього питання потрібно провести переговори.

“Рано чи пізно боку… домовляються. Різниця тільки в ціні. Чим пізніше, чим далі, тим дорожче — в широкому розумінні цього слова”, — сказав він.

Радник Порошенко також зазначив, що українські журналісти стикаються з аналогічними проблемами в Росії, але не уточнив, з якими саме.

“Наші журналісти потрапляють в аналогічні ситуації у Росії і страждають дуже жорстко. Звичайно, нам би дуже хотілося зняти всі ці питання”, — додав він.

На думку Домбровського, інформація сьогодні стала елементом гібридної війни.

“І провести грань, де війна, а де війна, де лінії фронту, а де ні, напевно, дуже і дуже важко”, — підкреслив він.

Акція журналістів на підтримку Кирила Вишинського© РИА Новини / Євген БиятовНа акцію на підтримку Кирила Вишинського до будівлі посольства України в центрі Москви прийшли журналісти багатьох російських ЗМІ. “Це дуже скидається на інквізицію, коли людині пред’являють абсолютно абсурдне звинувачення в тому, що він не скоював і навіть не міг здійснювати і потім просто його знищують”, – зазначив генеральний директор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов. Євген БиятовНа акцію на підтримку Кирила Вишинського до будівлі посольства України в центрі Москви прийшли журналісти багатьох російських ЗМІ. “Це дуже скидається на інквізицію, коли людині пред’являють абсолютно абсурдне звинувачення в тому, що він не скоював і навіть не міг здійснювати і потім просто його знищують”, – зазначив генеральний директор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов. Євген БиятовАкция біля будівлі посольства України почалася в Леонтіївському провулку в 14.00 мск. Євген БиятовАкция біля будівлі посольства України почалася в Леонтіївському провулку в 14.00 мск. Антон ДенисовПикет був узгоджений з владою Москви. Антон ДенисовПикет був узгоджений з владою Москви. Антон ДенисовЖурналиста Кирила Вишинського затримали в Києві 15 травня поруч з його будинком, а вночі етапували в Херсон. Журналіста підозрюють у держзраді і підтримки самопроголошених республік Донбасу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Антон ДенисовЖурналиста Кирила Вишинського затримали в Києві 15 травня поруч з його будинком, а вночі етапували в Херсон. Журналіста підозрюють у держзраді і підтримки самопроголошених республік Донбасу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Антон ДенисовХерсонский міський суд 17 травня ухвалив помістити керівника порталу Україна Кирила Вишинського на 60 днів під варту без визначення застави. Антон ДенисовХерсонский міський суд 17 травня ухвалив помістити керівника порталу Україна Кирила Вишинського на 60 днів під варту без визначення застави. Євген БиятовУкраинские силовики також провели обшуки пройшли в офісі представництва в Києві та вдома у деяких його співробітників. На допит у справі вже викликали 47 осіб. Євген БиятовУкраинские силовики також провели обшуки пройшли в офісі представництва в Києві та вдома у деяких його співробітників. На допит у справі вже викликали 47 осіб. Євген БиятовВ Кремлі рішуче засудили дії України, пообіцявши вжити відповідні заходи. Москва направила Києву ноту протесту з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ. Євген БиятовВ Кремлі рішуче засудили дії України, пообіцявши вжити відповідні заходи. Москва направила Києву ноту протесту з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ. Євген БиятовНа акцію на підтримку журналістів, які зазнали незаконних арештів, затримань і обшуків з боку правоохоронних органів України прийшли близько 200 осіб. Євген БиятовНа акцію на підтримку журналістів, які зазнали незаконних арештів, затримань і обшуків з боку правоохоронних органів України прийшли близько 200 осіб. Антон ДенисовУчастница акції біля будівлі посольства України в Москві в підтримку журналіста Кирила Вишинського. Антон ДенисовУчастница акції біля будівлі посольства України в Москві в підтримку журналіста Кирила Вишинського. /

Як заявив минулого тижня заступник міністра закордонних справ Григорій Карасін, Українським журналістам в Росії ніщо не загрожує. У свою чергу, прес-секретар президента Дмитро Пєсков зазначив, що перебування українських журналістів в Росії абсолютно безпечно, чим не можуть похвалитися їх російські колеги на Україні.

Можливість обміну Вишинського

© РИА Новини / Антон ДенисовУкраина вибила з рук Америки інструмент м’якою силыРанее голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький не виключив обміну Кирила Вишинського. Так він прокоментував заяву прес-секретаря МЗС України Мар’яни Беци, яка допустила можливість обміну журналіста на українця Олега Сенцова, якого засудили в Росії на 20 років в’язниці за спробу організації теракту в Криму.

Пєсков заявив, що такої ініціативи поки не було, і зазначив, що ці питання не обговорюються публічно.

Арешт Вишинського

Вишинського затримали 15 травня біля будинку в Києві за підозрою в державній зраді і підтримки ДНР і ЛНР. Журналіста доставили в Херсон. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

© AFP 2018 / Genya SavilovУкраина кинула виклик диктаторам і суперзлодеямПо словами дружини Вишинського Ірини, у нього є проблеми зі здоров’ям і він не може обходитися без ліків.

У той же день в представництві в Києві, а також у квартирі кореспондента Людмили Лисенко і глави представництва агентства Андрія Бородіна пройшли багатогодинні обшуки. Після цього їх викликали на допит в СБУ.

У четвер Вишинського заарештували на 60 днів без можливості внесення застави. Захист має намір опротестувати це рішення.

Реакція Росії

Володимир Путін назвав “безпрецедентною” ситуацію з затриманням Вишинського. “Людині намагаються пред’явити звинувачення у державній зраді за те, що він робив публічно і виконував свої професійні обов’язки. Я такого давно не бачив, такого давно не пригадаю”, — зазначив Путін на спільній прес-конференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

© Фото : сторінка Кирила Вишинського у FacebookМИА “Росія сьогодні” запустило в соцмережах акцію в підтримку ВышинскогоВ МЗС назвали дії Києва щодо Україна свавіллям. Як заявив глава відомства Сергій Лавров, дії Києва щодо журналістів Україна неприйнятні. Посольство Росії направило в МЗС України дві ноти з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков також повідомив, що в Кремлі очікують жорсткої реакції міжнародних організацій на дії СБУ.

Акція в підтримку журналіста

У п’ятницю біля будівлі посольства України в Москві пройшла акція на підтримку Вишинського. У ній взяли участь головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян, генеральний директор агентства Дмитро Кисельов, відомі журналісти, члени партії ЛДПР, представники ОНФ.

Всього до диппредставительству прийшли близько 200 осіб.

Утиски журналістів

© REUTERS / StringerКрымский оператор Wi-Fi запустив акцію на підтримку Кирила ВышинскогоСчет випадків утиску журналістів в Україні йде на десятки. МЗС закликав країни ОБСЄ і Ради Європи, а також міжнародні організації засудити політику Києва.

Українська влада неодноразово обмежували роботу представників російських ЗМІ, в тому числі регулярно заборонивши їм в’їзд в країну. У березні 2015 року Київ призупинив акредитацію 115 російських ЗМІ при державних органах влади.

Утиски Києва торкнулися і журналістів медіагрупи “Росія сьогодні”, до складу якої входить . Так, в минулому році в країну не пустили журналіста Захара Виноградова та фотокореспондента МІА “Росія сьогодні” Раміля Ситдикова, акредитованого на фінал Євробачення.

© Віталій ПодвицкийСвобода слова по-українськи