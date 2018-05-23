НЬЮ-ЙОРК, 23 травня – . Росія і США, незважаючи на напруженість у двосторонніх відносинах, як і раніше зацікавлені в спільній боротьбі з фінансуванням тероризму, заявив журналістам заступник директора департаменту з питань нових викликів і загроз МЗС РФ Дмитро Феоктистов. © AFP 2018 / Ahmad Al-RubayeЭксперты з РФ і США обговорили боротьбу з фінансуванням ІГ* і “Аль-Каїди”*

У вівторок російська делегація на чолі з Феоктистовым провела в Нью-Йорку черговий раунд консультацій з американськими колегами з цих питань, а також з питань співробітництва на майданчику міжнародної Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ).

“Діалог по цій темі триває. В ній політики менше, мабуть, ніж в інших питаннях… Ми зацікавлені, щоб цей канал залишався відкритим… Наш інтерес в тому, щоб уникати політизації цієї теми, подвійних стандартів. Теракти забирають життя наших людей і тут на кон поставлено дуже багато”, — сказав Феоктистов.

Він також повідомив, що 1 липня США на рік стають президентом ФАТФ, у зв’язку з чим консультації з ними мали особливе значення.

“Є якісь речі, які важливо заздалегідь обговорити, спробувати знайти спільну мову, спільну грунт з тим, щоб зрозуміти перспективи на успіх. Американці так само розуміють, що без Росії не вирішити ні одну велику проблему, в тому числі і в ФАТФ”, — зазначив представник МЗС.

При цьому Феоктистов уточнив, що американці з політичних причин відмовляються проводити консультації в Росії, але погоджуються проводити в російському постпредстве при ООН в Нью-Йорку.