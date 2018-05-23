Мітингувальники влаштували сутички з поліцією.

У Парижі (Франція) у вівторок, 22 травня, поліція затримала близько 125 учасників протестів держслужбовців. 101 чоловік був заарештований, коли вони після демонстрацій розмістилися в паризькому ліцеї.

“В цілому 24 людини були заарештовані безпосередньо на демонстрації, а 101 людина – в середній школі Араго (дванадцятий округ)”, – повідомили в префектурі.

Там відзначили, що після розгону демонстрації десятки людей увійшли в будівлю школи, звідки потім їх забрала поліція. У поліції Парижа заявили, що на акції протесту у вівторок вийшло близько 15 тис. чоловік і вони супроводжувалися насильством і короткими зіткненнями.

Демонстранти били вітрини магазинів і автобусні зупинки, кидали предмети в поліцію. У префектурі заявили, що поліція була змушена застосувати водомети і сльозогінний газ у відповідь на дії “групи з 200 чоловік в каптурах”.

Також повідомляється, що в ході зіткнень постраждали 8 демонстрантів і 2 поліцейських.