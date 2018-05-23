Кримський міст належить Україні. З такою заявою в ефірі телеканалу «112 Україна» виступив депутат Верховної Ради Нестор Шуфрич.

«На мою думку, як громадянина України, Крим наш, український. Отже, всі об’єкти інфраструктури, побудовані на території Криму, також українські. Я б закрив дискусію — якщо Крим наш, то і Кримський міст наш. І слава богу, що він є», — заявив він.

22 травня Депутат Верховної Ради України Ігор Мосійчук заявив, що планує зруйнувати міст через Керченську протоку. за його словами, Кримський міст — це «ворожа інфраструктура, яка з’єднує окуповану територію з материковою частиною країни-агресора. Звичайно, при звільненні Криму, для подальшої деокупації це — стратегічний об’єкт».

Повноцінна переправа через Керченську протоку відкрилася 15 травня 2018 року. З’єднав Тамань і Керч міст став найдовшим в Росії — 19 кілометрів. Його будівництво обійшлося федеральному бюджету в 228 мільярдів рублів.

Крим возз’єднався з Росією після проведеного в березні 2014 року референдуму, на якому більшість жителів регіону підтримали таке рішення. Київ відмовився визнати результати голосування. У Москві наполягають, що процедура приєднання регіону відповідала нормам міжнародного права.