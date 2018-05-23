Схоже, що у генпрокурора Юрія Луценка зараз «дембельський акорд», в ході якого він гарячково набиває кишені. Чує Юрій Віталійович, що скоро доведеться тікати. Далеко і стрімко.

Є така відома фірма «Київоблгаз». 25 відсотків акцій належить «Нафтогаз Україна», решта кіпрським офшоркам Дмитра Фірташа. Нормальна така деолігархізації. Фірма скандальна. Мало того, що нахабно обдирающая українців, так ще має нахабство відключати від опалення взимку цілі міста. Як це сталося, наприклад, в січні цього року з містом Славутич.

Однак, масштаби діяльності «Київоблгазу» насправді набагато масштабніше постачання газом Київської області. Навколо «Київоблгазу» створено цілу хмару фірмочок, які промишляють, наприклад, торгівлею скрапленим газом, що як відомо, є «вотчиною» Віктора Медведчука. Найвідоміша з них – «Глуско Україна». Однак, є й менш помітні, як, наприклад, ДП «Пропан». Ця фірма постачає скраплений газ для потреб населення на території Київської, Житомирської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Сумської областей і місто Київ. ДП «Пропан» здійснює продаж цього газу за ціною виробника ПАТ «Укргазвидобування».Зобов’язана здійснювати. Але на ділі все виходить трохи інакше. З січня 2014 року по травень 2018 року за документами здійснена поставка газу в обсязі 5 мільйонів 62 тисячі літрів.

У теж час близько 60 відсотків ДП «Пропан» фактично реалізує через мережу підконтрольних АЗС, яких налічується щонайменше 38. Національна поліція цією ситуацією зацікавилася і почала розслідування. Під час розслідування було допитано 14 свідків, отримано 2 тимчасових доступу до документів, проведено 18 НСРД, з яких 7 розсекречена.

Отже, нацполиция це справа фактично розслідувала. Залишалося провести ряд обшуків і вручити підозри. Природно, всі дії проводилися у співпраці з прокуратурою Київської області. 17 травня нацполиция з прокурорами повинна була провести обшуки у ряду фігурантів. І раптом почалися несподіванки.

В 4 години ранку 18 травня в приміщенні прокуратури Київської області був проведений інструктаж про проведення обшуків. А в 5 годин ранку прокуратура повідомила, що обшуки будуть проводитися не співробітниками слідчого управління ГУНП, а виключно прокурорами, без участі слідчих. Що, погодьтеся, дуже незвично і дико. Але цілком зрозуміло, якщо прокуратура має намір тупо «продати справу». В цей же день о 7 годині ранку прокуратурою Київської області підслідність у вказаному кримінальному провадженні змінена і передана органам ДФС.

Треба думати, що з фіскалами прокуратура вже «повирішувала», як вигідніше продати досить масштабна справа.

Зрозуміло, що такий фінт з відстороненням поліцейських слідчих від ними ж розслідуваної справи не міг обійтися без прямої участі Юрія Луценка. І його безпосереднього фінансового інтересу. Можна сперечатися, що на обшуках тепер за солідну винагороду як би нічого не знайдуть. А згодом «зіллють» та кримінального провадження. Цілком у стилі Юрія Віталійовича.

Цікавий і безпосередній виконавець цієї «комбінації».Прокурор Київської області Дмитро Чибісов. Дуже одіозна фігура.. громадськість Неодноразово влаштовувала під офісом ГПУ мітинги з вимогою відсторонити від посади прокурора-наркомана. Крім того, Чібісов настільки щільно займався «пісочної» темою у Київській області, що зараз став вже пісочним монополістом. Що цілком зрозуміло, враховуючи, що тіньовим господарем Чибісова є Анатолій Даниленко, людина з ментовські-прокурорської ОЗУ Віталія Яреми, нині великий латифундист і забудовник.

Вобщем, історія вчить тому, що нічому не вчить. Тюремний термін нічому не навчив Юрія Віталійовича і його компанію. Крадуть все так само, навіть ще більш масштабно. І не розуміють, що бігти якщо що – нікуди.

Сергій Ніконов, «ОРД»