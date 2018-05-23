ТОКІО, 23 травня — . Група південнокорейських журналістів на урядовому літаку вилетіла в Вонсан на східному узбережжі КНДР для освітлення демонтажу ядерного полігону в Пхунгери, повідомило агентство Кіодо.

© РИА Новини / Ілля ПиталевВ КНДР уточнили дані про візит іноземних журналістів на ядерний полигонРанее в КНДР вирушили журналісти з Росії, Китаю, США і Великобританії. Вони були доставлені з Пекіна в місто Вонсан. Список журналістів з Південної Кореї з невідомих причин відхилявся північнокорейською стороною і був прийнятий тільки вранці в середу. У другій половині дня вісім південнокорейських журналістів інформаційного агентства News 1 і телекомпанії MBC вилетіли з військового аеродрому в передмісті Сеула на урядовому літаку в Вонсан.

За даними ЗМІ, шлях з Вонсана до Пхунгери становить до 12 годин на спецпоезде, потім 4 години на автобусі і ще 2 години пішки.

© REUTERS / Korea Summit Press PoolСепаратный корейська світ, або Порятунок рядового ТрампаО те, що Північна Корея прийняла список південнокорейських журналістів, повідомило в середу вранці міністерство національного об’єднання Південної Кореї. Список з 8 чоловік був переданий північнокорейської сторони через пункт переговорів Пханмунджом в демілітаризованій зоні. Північна Корея прийняла цей список.

Північна Корея сама запросила журналістів на демонтаж полігону 23-25 травня. МЗС КНДР оголосив про це 12 травня, однак ситуація стала невизначеною після початку в Південній Кореї спільних американо-південнокорейських військово-повітряних навчань за знищення ядерних і ракетних об’єктів на території КНДР. З урахуванням ситуації, що склалася навколо південнокорейських журналістів і логістики агентство Кіодо допускає, що терміни церемонії початку демонтажу будуть зрушені на 24-25 травня.

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