КИШИНІВ, 23 травня — . Мікроавтобус зіткнувся з Румунії в Угорщині з вантажівкою, загинули дев’ять осіб. Особистості чотирьох жертв вже встановлені, інших будуть ідентифікувати з допомогою аналізу ДНК, повідомляє прес-служба румунського міністерства закордонних справ. © AP Photo / Rafiq MaqboolКоличество постраждалих в ДТП з автобусом в Індії збільшилася до 57 осіб

Аварія за участю мікроавтобуса з Румунії сталася на національній дорозі №4 в Угорщині на шістдесятому кілометрі від Будапешта в ніч на середу. Водій перевищив швидкість, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.

“За останньою інформацією, отриманою від мобільного консульської групи з місця аварії, загинули дев’ять осіб. На даний момент встановлено, що у чотирьох загиблих було громадянство Румунії, є ознаки, що й інші жертви можуть бути румунськими підданими, але процедура їх ідентифікації проходить важко”, — сказано в повідомленні.

© AFP 2018 / Yasin AkgulВ Туреччині в ДТП з автобусом загинули чотири человекаМИД передає, що тіла будуть направлені в морг, там проведуть аналіз ДНК для встановлення осіб загиблих.

Посольство Румунії в Будапешті підтримує постійний зв’язок з угорськими властями і сім’ями загиблих, надаючи їм консультативну допомогу щодо збору документів, необхідних для отримання свідоцтв про смерть та перевезення тіл додому.

МЗС передає щирі співчуття сім’ям загиблих.