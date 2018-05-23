ПАРИЖ, 23 травня — , Людмила Оріщенко. У Франції багато розбіжностей з Росією, але є і інтереси, треба вести з Москвою чесний і вимогливий діалог, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в ефірі радіостанції France Info.

© РИА Новини / Олексій Мальгавко”Спасибі, не треба”. Захід пропонує Росії відмовитися від землі і армії”У нас з Росією велику кількість розбіжностей. Я думаю, що про них президент Франції Еммануель) Макрон і президент РФ Володимир) Путін поговорять завтра і післязавтра”, — сказав міністр напередодні візиту лідера Франції в Санкт-Петербург.

“Треба вести чесний, але вимогливий діалог з Росією. Але у нас також є інтереси. Росія — велика країна, Росія може бути партнером, треба йти до діалогу, ми можемо мати по ряду питань загальну позицію, не приховуючи при цьому ключові розбіжності”, — додав він.

Разом з тим Ле Дріан пішов від відповіді на питання, чи приїде Макрон на чемпіонат світу з футболу в Росії.

© AFP 2018 / Jewel SamadЗапад успішно придушив західників в Росії”Я не знаю, який розклад Еммануеля Макрона, незважаючи на те, що я знаю, що він дуже любить футбол”, — сказав глава МЗС Франції.

Відносини РФ і західних країн погіршилися через ситуацію на Україні, де в 2014 році стався державний переворот, довкола Криму, який став російським регіоном після референдуму, та після інциденту в Британії, де був отруєний екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль. Західні країни звинуватили РФ у втручанні у справи України, в отруєнні Скрипаля, ввели санкції і вислали російських дипломатів. Москва прийняла відповідні заходи, неодноразово відкидала звинувачення і заявляла, що розмовляти з нею мовою санкцій контрпродуктивно. Останнім часом на Заході все частіше звучать думки про необхідність скасування санкцій проти РФ.