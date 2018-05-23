Бойовики різко посилили обстріл українських позицій на маріупольському напрямку, проте командувач ОК «Схід» Олександр Красноок не тільки забороняє української артилерії давати відповідь вогонь, але і висловлює зауваження підлеглим йому підрозділам, які нібито беруть участь в перестрілках.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов

«Противник різко посилив обстріл українських позицій, вчора ввечері в районі Талаковки російські самохідні гаубиці «Гвоздика» випустили більше 100 снарядів 122 мм по нашому району оборони… На жаль, будь-які відповідні дії української артилерії в даному районі суворо заборонені, і у відповідь контрбатарейный вогонь по ворогу відкритий не був», — повідомляє він.

Бутусов нагадаємо, що Красноок «на цій війні має честь бути одним з воїнів патріотичною та вмотивованої армії, і вести її в бій».

«Його генеральська посада та звання — це не привілей, а додаткова відповідальність, яку в очах підлеглих треба виправдовувати кожен день як мінімум у тих питаннях, які стосуються відсічі ворогу. Народ України довірив генералу командувати людьми, що складають еліту нашої нації, які борються на передовій, мають величезний досвід і чудово розуміють характер і складності війни в умовах перемир’я і Мінських обмежень. Але наші воїни, що захищають свою рідну землю, і їх мотивація не піддається сумніву, і цю мотивацію розумний командир повинен дбайливо підтримувати», — підкреслює він.

Журналіст порадив йому поїхати в Талаковку і пожити пару днів у зоні обстрілу, щоб все стало на свої місця, а також навчитися слухати і розуміти своїх підлеглих, щоб не довелося шукати відповідальних за можливі втрати під Маріуполем.