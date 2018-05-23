Володимир Ардаев, оглядач

Новий уряд Угорщини на першому ж засіданні прийняв і направив меморандум генсеку НАТО Єнса Столтенберга із закликом відстоювати права закарпатських угорців та інших національних меншин в Україні. Таким чином, Будапешт після виборів не тільки не пом’якшив, але навіть посилив свою позицію, апелюючи вже не до Євросоюзу, а до військового альянсу. Про те, хто ще намагається захистити співвітчизників від дискримінації в Україні, — у матеріалі .

Першим ділом — долі угорців

© AP Photo / Darko VojinoviПолитолог: Угорщина “взялася” за Україну всерьезСвою першу зустріч члени нового угорського кабінету назвали інавгураційній. Зібралися в неофіційній обстановці — в Культурному центрі Клебельсберга в Будапешті, за чашкою кави. Владнавши всі формальності, відразу ж прийняли меморандум про угорців Закарпаття. Претензій накопичилося багато. Одна з останніх — Будапешт турбує, що за новим українським законом про освіту приблизно 150 тисяч етнічних угорців, які проживають у Закарпатті, позбавляються можливості вивчати рідну мову.

Спосіб вирішення проблеми запропонували простий — вивести всі національні меншини, пов’язані з державами — членами НАТО і проживають на Україні, з-під дії українських законів, що порушують їх права. З-за цієї видимої простоти меморандум носить швидше символічний характер. Хоча кабінет прем’єра Віктора Орбана переслідує і цілком конкретні цілі, вважає колишній прем’єр Словаччини Ян Чарногурский.

“Я не виключаю, що, з одного боку, Угорщина має намір зіграти на зацікавленість Києва у вступі в НАТО, з іншого — вказати на те, що на Україні існує серйозна проблема з дотриманням прав національних меншин, що в Брюсселі, звичайно ж, категорично не вітають”, — сказав Ян Чарногурский у коментарі .

© Фото : Szecsődi Balázs/Miniszterelnöki sajtóirodaЗаседание уряду Угорщини 18 травня 2018 року в Культурному центрі Клебельсберга, Будапешт © Фото : Szecsődi Balázs/Miniszterelnöki sajtóirodaЗаседание уряду Угорщини 18 травня 2018 року в Культурному центрі Клебельсберга, Будапешт

Новий угорський уряд дійсно хвилює доля закарпатських співвітчизників. “Прем’єр-міністр Віктор Орбан і його кабінет відразу ж продемонстрували, що ні на яке пом’якшення позицій Києву не варто розраховувати. Хоча вони готові на компроміс, якщо Україна дослухається до їхніх вимог”, — говорить угорський політолог Габор Штир.

Скривджених багато

© AFP 2018 / Valery Hache”Ми будемо блокувати Україну”: Будапешт просить Москву про союз проти КиеваВенгрия не вперше закликає урезонити Київ. Ще в 2014-му представник Будапешта на сесії ПАРЄ заявив, що Україна — “штучна держава, до складу якого, зокрема, входить Закарпатті, багато років належало Угорщині”. Потім були висловлювання про те, що закарпатські угорці мають право на подвійне громадянство, національне співтовариство і навіть автономію. Київ розцінив це як натяк на територіальні претензії. Ситуація ще більш ускладнилася після того, як у 2015-му бойовики “Правого сектора”* влаштували стрілянину у закарпатському Мукачеві.

© AP Photo / Zoltan Mathe/ MTI Люди протестують проти української мовної реформи навпроти посольства України в Будапешті, Угорщина. 13 жовтня 2017 року © AP Photo / Zoltan Mathe/ MTI Люди протестують проти української мовної реформи навпроти посольства України в Будапешті, Угорщина. 13 жовтня 2017 року

Не менше ста тисяч закарпатських угорців отримали за спрощеною процедурою угорські паспорти. Варшава видає українським полякам спеціальну карту, яка надає право на прискорене оформлення громадянства. Про своїх співвітчизників на Україні тривожаться і словаки — їх теж торкнеться дискримінаційний закон про освіту.

“Хоча в словацьких ЗМІ і немає такого ажіотажу, як в угорських, але державні і політичні інститути висловлюють занепокоєння у зв’язку з положенням словацької етнічної громади на Україні”, — говорить Ян Чарногурский.

З надією на Вашингтон

Не розраховуючи на допомогу Євросоюзу, Орбан знайшов новий інструмент впливу на Київ — апеляція до НАТО. Україна всіляко прагне зблизитися з цією організацією, і Будапешт недвозначно попереджає, що намагатиметься заблокувати участь Києва у щорічному саміті альянсу, зазначає професор угорської Академії наук Пал Тамаш. “Це буде дуже чутливий удар для Києва”, — підкреслює він.

“Крім того, кабінет Орбана проводить євроскептичний курс, у нього конфліктні відносини з ЄС. А в рамках НАТО Будапешт справляється зі своїми зобов’язаннями за оборонним витрат і може розраховувати на розуміння”, — вважає заступник директора Центру європейських і міжнародних досліджень НДУ ВШЕ Дмитро Суслов.

Однак якщо Орбан чекає ще й політичного втручання Вашингтона, то він помиляється. “Білий дім ясно дає зрозуміти, що за межами стримування Росії Європа його мало хвилює”, — упевнений російський експерт.

В патріотичному запалі

Україна за короткий термін примудрилася зіпсувати або ускладнити відносини з цілим рядом європейських країн. Якщо угорці дбають про своїх співвітчизників і нагадують, що закарпатські землі раніше належали їм, то поляки вже претендують на власність, колись залишену на території Західної України. До цього слід додати і суперечки про Волинській різанині — злочин, в якому Київ ніяк не хоче визнати свою провину.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийУчастники під час акції пам’яті жертв Волинської різанини у Варшаві. 9 липня 2017 року © РИА Новини / Олексій ВитвицкийУчастники під час акції пам’яті жертв Волинської різанини у Варшаві. 9 липня 2017 року

Проблема України в її ментальної провінційності, вважає Пал Тамаш. Національно-патріотичний угар заважає дивитися на речі тверезо і враховувати інтереси і думки інших країн, де не гірше, ніж на Україні, знають і пам’ятають історію. Михайло МаркивПроведение зустрічі Україна-НАТО залежить від Києва, заявив МЗС Угорщини

“Ніхто не збирається знову перекроювати карту Східної Європи, але це не означає, що Україні можна заперечувати історичні реалії. Наприклад, забувати про те, що Мукачево був у минулому угорським містом, з яким пов’язана чимала частина історії цієї країни. Для того щоб Україна змогла дійсно інтегруватися в Європу, їй слід вести діалог, а не викрикувати гасла”, — говорить професор.

Але про діалог поки немає й мови. “З обох сторін справа зайшла занадто далеко. Українська преса буквально поливає Угорщину потоками лайки, а київські політики не поспішають дистанціюватися від цього”, — зазначає Габор Штир.

Вся справа в тому, що Київ вийшов на міжнародну арену, не маючи досвіду самостійної зовнішньої політики, вказує Ян Чарногурский.

“Найбільш помітна проблема — нездатність контролювати націоналістичні сили, чия діяльність на Україні носить все більш деструктивний характер. Такі сили сьогодні є скрізь, практично в кожній країні Європи, але спроможність влади визначається можливістю стримувати їх в певних рамках. У Києва це поки не виходить”, — резюмує колишній словацький прем’єр.

*Екстремістська організація, заборонена в Росії.