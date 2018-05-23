АФІНИ, 23 травня — . Президент Греції Прокопіс Павлопулос у вівторок пройшов кардіологічне обстеження, в ході якого лікарі вирішили встановити стент, повідомила прес-служба президента. © Фото : UPI”Я повернувся”: Шварценеггер отямився після операції на серці

Щорічне кардіологічне обстеження президент проходив в кардіохірургічному центрі Онассіса.

“Під час обстеження було вирішено встановити один стент, процес пройшов успішно”,- йдеться в заяві прес-служби глави держави.

Президент у середу буде в звичайному режимі виконувати свою програму, повідомила прес-служба.

Операція стентування коронарних судин серця полягає в розширенні їх звужених і закритих ділянок шляхом установки спеціальних розширювачів, стентів.