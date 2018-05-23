ДОНЕЦЬК, 23 травня — . Українські силовики 11 разів порушили режим тиші в Донбасі за минулу добу, заявили в середу в представництві самопроголошеної Донецької народної республіки в Спільному центрі контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК). Михайло ВоскресенскийПолитолог розповів, з чим пов’язане нове загострення у Донбасі

Напередодні в представництві ДНР в СЦКК повідомили 29 про порушення перемир’я.

“За минулу добу загальна кількість порушень з боку ВСУ склало 11 разів”, — сказав представник відомства журналістам.

За його словами, українські силовики випустили по території ДНР більше 20 хв калібрами 120 і 82 міліметри, а також вели вогонь з гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї.

“Загальна кількість застосованих боєприпасів ЗСУ – 328 одиниць”, — додав представник ДНР в СЦКК.

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