ПЕКІН, 23 травня — . Літак китайській авіакомпанії china eastern Air здійснив екстрену посадку в місті Урумчі в Синьцзян-Уйгурському автономному районі через механічної несправності, йдеться в повідомленні авіакомпанії. CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Літак авіакомпанії Onur АігСамолет турецької авіакомпанії екстрено сів у Волгограді

Літак, що здійснював рейс MF8268 з Урумчі у Цзінань, вилетів о 10.33 (5.33 мск) за місцевим часом. Однак через механічної несправності в 12.05 (7.05 мск) літак змушений був повернутися в міжнародний аеропорт Урумчі і здійснити екстрену посадку.

На борту літака знаходилися 144 пасажири, всі вони знаходяться в безпеці.

В даний час технічний персонал перевіряє несправність літака, готується інше повітряне судно для продовження польоту.