ЛОНДОН, 23 травня — , Наталія Копилова. Британська влада не вимагали у російського бізнесмена Романа Абрамовича пояснити походження капіталу при зборі документів на продовження інвестиційної візи, повідомив джерело в оточенні бізнесмена. © РИА Новини / Раміль СитдиковВ Держдумі прокоментували ситуацію з Романом Абрамовичем

“Не було ніяких питань пояснити проходження капіталу. Ніяких додаткових вимог. Звичайний процес продовження, просто довше ніж зазвичай”, — сказав співрозмовник агентства.

Раніше на цьому тижні британська газета Guardian повідомила, що британські влади можуть вимагати від Абрамовича пояснити джерела походження його фінансового добробуту для видачі йому нової візи в цю країну. За даними видання, така вимога міститься в нових правилах отримання британської візи.