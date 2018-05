Помер лауреат Пулітцерівської премії.

У США помер лауреат різних премій в галузі літератури Філіп Рот. Автору книг “Американська пастораль” і “Випадок Кравця” було 85 років. Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомляє The New York Times з посиланням на подругу сім’ї покійного Джулію Турман причиною смерті стала хронічна серцева недостатність.

Нащадок єврейських мігрантів з Галичини, Рот народився в березні 1933 року. Після нетривалої роботи в журналі New Republic він зайнявся письменницькою діяльністю. Вже перша книга Рота — “Прощай, Коламбус” була удостоєна Національної книжкової премії. Далі були такі книги, як “Вона була така красива”, “Великий американський роман”, “Трилогія про Девіда Кипеше” і “Випадок Кравця”. Як пише The New York Times, книги Рота поставили його в один ряд з такими авторами другої половини XX століття як Сол Беллоу і Джон Апдайк.

Серед робіт 2000-х років роман “Змова проти Америки”, де Рот в стилі альтернативної історії описав приход у США до влади нацистів. Причому перемогу над Франкліном Рузвельтом у його книзі отримав здійснив перший в США трансатлантичний переліт поодинці Чарльз Ліндберг. Приводом став той факт, що останній у свій час захоплювався Адольфом Гітлером.

Рот не був володарем Нобелівської премії з літератури, але при цьому двічі ставав лауреатом премії американського пен-клубу, міжнародної Букерівської премії, а також Пулітцерівської премії. У 2010 році президент Барак Обама вручив Роту Національну гуманітарну медаль США, яка вручається за особливий внесок у гуманітарну науку.