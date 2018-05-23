Це обійдеться в 1000 євро для кожного домогосподарства.



Голосування за вихід Британії з ЄС коштувало кожному домогосподарству країни 900 фунтів стерлінгів (1000 євро – ред.). Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

“Реальні доходи домогосподарств на близько 900 фунтів нижче, ніж ми прогнозували в травні 2016 року, а це досить велика сума”, – сказав глава Банку Англії Марк Карні, маючи на увазі втрачений зростання доходів за два роки після референдуму 2016 року.

Виступаючи перед депутатами парламенту Великобританії, Карні також повідомив, що обсяг ВВП виявився на 2% нижче прогнозів перед референдумом.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджон заявила, що очолювана нею Шотландська національна партія не буде блокувати голосування за умовами Brexit, а можливість проведення референдуму щодо виходу зі складу Великобританії проведе після виходу країни з ЄС.