У Гондурасі розбився приватний літак, який прибув з американського міста Остін, штат Техас. Про це повідомляє KXAN.

Літак впав недалеко від міжнародного аеропорту “Тонконтін” в столиці країни Тегусігальпа після того, як покинув злітно-посадкову смугу. Після падіння він розламався навпіл.

Місцеві чиновники кажуть, що в літаку знаходилися шість осіб, зараз вони в лікарні з травмами, але більш докладно про їх стан нічого невідомо. Вважається, що пасажири, які постраждали в результаті аварії, є американцями.

За даними Федеральної авіаційної адміністрації США, літак зареєстрований в Солт-Лейк-сіті, штат Юта.

Аеропорт Тегусігальпи, як відомо, вважаються одним із найбільш складних для пілотів, оскільки оточений горами і житловими кварталами.