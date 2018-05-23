МОСКВА, 23 травня — . Збройним силам Ірану не потрібно чиєсь дозвіл на розвиток обороноздатності країни, заявив глава генштабу ІРІ Мохаммад Бакер, виступаючи в ході відкритого засідання в парламенті. © AP Photo / Susan WalshПомпео заявив, що Іран може “легко виконати вимоги США

“Я як представник збройних сил у присутності представників іранського народу оголошую, що збройні сили на сьогоднішній день, слава Аллаху, знаходяться в апогеї військової та бойової підготовленості і не чекають дозволу або посмішки яких-небудь сил для розвитку обороноздатності країни”, — наводить його слова агентство IRNA.

Заява Бакер прозвучала після того, як в понеділок держсекретар США Майк Помпео висунув 12 умов, за яких США готові укласти з Іраном нову угоду. Зокрема, держсекретар повідомив, що США будуть здійснювати “безпрецедентне фінансовий тиск на Тегеран, щоб той відмовився від ядерної і ракетної програми, припинив “підтримку тероризму” в регіоні і вивів свої сили з Сирії.

У Тегерані неодноразово підкреслювали, що розвиток ракетної програми країни здійснюється в цілях самооборони і не спрямоване проти інших країн, а самі ракети розробляються не для доставки зброї масового ураження.