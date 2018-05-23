МОСКВА, 23 травня — . ДНР зірвала плани Києва зайняти Горлівку, заявив заступник командуючого оперативним командуванням ДНР Едуард Басурин.

© РИА Новини / Наталія СеливерстоваСиловики 11 разів за добу порушили перемир’я в Донбасі, заявили в ДНР”В районі Гольмовского ворог втратив більше п’яти убитими, а також один міномет. В районі Чигарей українські силовики вивезли 13 двухсотых (загиблих. — Прим. ред.) і понад 20 поранених”, — сказав він.

За його словами, ополченці знищили танк, БМП силовиків і станцію контрбатарейної боротьби.

Раніше оперативне командування заявило про спробу наступу українських силовиків в районі Горлівки. Повідомлялося, що загинув один ополченець, трьох взяли в полон, втрати силовиків склали п’ять осіб.

Пізніше Басурин заявив про нову атаку під Горлівкою, в результаті якої були вбиті десять бійців ВСУ.

Думка політологів

© РИА Новини / Наталія СеливерстоваВласти ДНР пообіцяли симетрично відповісти на атаки українських силовиковКак вважає політолог, шеф-редактор проекту “СОНАР-2050” Семен Уралов, загострення в Донбасі пов’язані з певною циклічністю.

“При цьому якщо ми подивимося, то побачимо, що ці цикли весь час пов’язані з якимось певним зовнішньополітичним тиском, в тому числі щодо Росії”, — заявив він в ефірі радіо Sputnik.

На його думку, зараз це пов’язано з майбутнім Чемпіонатом світу з футболу

У свою чергу, кандидат історичних наук, політолог, декан факультету політики і міжнародних відносин Сибірського інституту управління — філія РАНХиГС при Президенті Росії Сергій Козлов зазначив, що це загострення в Донбасі не перше за останній час, але наймасштабніше.

“Незважаючи на закінчення Мінських угод, бойові дії ніколи, за великим рахунком, не припинялися”, — заявив він в ефірі радіо Sputnik.

© AFP 2018 / Genya SavilovПоставки американського зброї Україні посилили конфлікт, заявили в ДНРПо думку політолога, це відображає прагнення Києва підтримувати конфлікт в уповільненому стані для того, щоб українське суспільство залишалося мобілізованим.

“Як тільки затихнуть бойові дії, відразу всі питання про те важкому становищі, в якому існує українське суспільство, будуть задані офіційному Києву”, — підкреслив експерт.

Тому, як вважає Козлов, поки йдуть бойові дії, у київської влади є можливість перекладати всю відповідальність на “російську агресію”.

За словами політолога, нинішнє загострення пов’язане з майбутньою зустріччю в нормандському форматі

“Тут українській стороні необхідно продемонструвати, що це Росія веде агресивні дії, хоча ініціатором загострення була сама Україна”, — додав він.

Другою причиною загострення конфлікту Козлов назвав стартувала президентську передвиборну кампанію.

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / В ДНР заявили, що зафіксували застосування ЗСУ боєприпасів з шрапнеллю”Єдиним аргументом, який може якимось чином консолідувати пропрезидентську підтримку, є продовження війни і заяви про те, що нібито саме Порошенко — той президент, який стримує “російську агресію”, — уклав аналітик.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на лінії зіткнення загострилася на минулих вихідних, коли ВСУ кілька разів обстріляли Горлівку, розташовану в 40 кілометрах на північ від Донецька.

Як повідомили в ДНР, силовики використовували заборонені міжнародними угодами боєприпаси зі шрапнеллю, а також почали перекидання заборонених мінськими домовленостями озброєнь на лінію дотику.

Напередодні в ДНР заявили про новий напад силовиків в районі Горлівки. ВСУ втратили близько десяти чоловік убитими, знищені танк і БМП. Збройні сили ДНР повністю контролюють ситуацію на лінії зіткнення, додали в штабі.

Також джерело в штабі Операції об’єднаних сил розповів, що українські силовики хочуть затягнути петлю навколо Донецька.