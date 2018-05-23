МОСКВА, 23 травня — . ДНР зірвала плани Києва зайняти Горлівку, заявив заступник командуючого оперативним командуванням ДНР Едуард Басурин.
© РИА Новини / Наталія СеливерстоваСиловики 11 разів за добу порушили перемир’я в Донбасі, заявили в ДНР”В районі Гольмовского ворог втратив більше п’яти убитими, а також один міномет. В районі Чигарей українські силовики вивезли 13 двухсотых (загиблих. — Прим. ред.) і понад 20 поранених”, — сказав він.
За його словами, ополченці знищили танк, БМП силовиків і станцію контрбатарейної боротьби.
Раніше оперативне командування заявило про спробу наступу українських силовиків в районі Горлівки. Повідомлялося, що загинув один ополченець, трьох взяли в полон, втрати силовиків склали п’ять осіб.
Пізніше Басурин заявив про нову атаку під Горлівкою, в результаті якої були вбиті десять бійців ВСУ.
Думка політологів
© РИА Новини / Наталія СеливерстоваВласти ДНР пообіцяли симетрично відповісти на атаки українських силовиковКак вважає політолог, шеф-редактор проекту “СОНАР-2050” Семен Уралов, загострення в Донбасі пов’язані з певною циклічністю.
“При цьому якщо ми подивимося, то побачимо, що ці цикли весь час пов’язані з якимось певним зовнішньополітичним тиском, в тому числі щодо Росії”, — заявив він в ефірі радіо Sputnik.
На його думку, зараз це пов’язано з майбутнім Чемпіонатом світу з футболу
У свою чергу, кандидат історичних наук, політолог, декан факультету політики і міжнародних відносин Сибірського інституту управління — філія РАНХиГС при Президенті Росії Сергій Козлов зазначив, що це загострення в Донбасі не перше за останній час, але наймасштабніше.
“Незважаючи на закінчення Мінських угод, бойові дії ніколи, за великим рахунком, не припинялися”, — заявив він в ефірі радіо Sputnik.
© AFP 2018 / Genya SavilovПоставки американського зброї Україні посилили конфлікт, заявили в ДНРПо думку політолога, це відображає прагнення Києва підтримувати конфлікт в уповільненому стані для того, щоб українське суспільство залишалося мобілізованим.
“Як тільки затихнуть бойові дії, відразу всі питання про те важкому становищі, в якому існує українське суспільство, будуть задані офіційному Києву”, — підкреслив експерт.
Тому, як вважає Козлов, поки йдуть бойові дії, у київської влади є можливість перекладати всю відповідальність на “російську агресію”.
За словами політолога, нинішнє загострення пов’язане з майбутньою зустріччю в нормандському форматі
“Тут українській стороні необхідно продемонструвати, що це Росія веде агресивні дії, хоча ініціатором загострення була сама Україна”, — додав він.
Другою причиною загострення конфлікту Козлов назвав стартувала президентську передвиборну кампанію.
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / В ДНР заявили, що зафіксували застосування ЗСУ боєприпасів з шрапнеллю”Єдиним аргументом, який може якимось чином консолідувати пропрезидентську підтримку, є продовження війни і заяви про те, що нібито саме Порошенко — той президент, який стримує “російську агресію”, — уклав аналітик.
Ситуація на Донбасі
Ситуація на лінії зіткнення загострилася на минулих вихідних, коли ВСУ кілька разів обстріляли Горлівку, розташовану в 40 кілометрах на північ від Донецька.
Як повідомили в ДНР, силовики використовували заборонені міжнародними угодами боєприпаси зі шрапнеллю, а також почали перекидання заборонених мінськими домовленостями озброєнь на лінію дотику.
Напередодні в ДНР заявили про новий напад силовиків в районі Горлівки. ВСУ втратили близько десяти чоловік убитими, знищені танк і БМП. Збройні сили ДНР повністю контролюють ситуацію на лінії зіткнення, додали в штабі.
Також джерело в штабі Операції об’єднаних сил розповів, що українські силовики хочуть затягнути петлю навколо Донецька.