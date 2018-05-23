У центрі міста знайшли бомбу часів Другої світової.

Під час будівельних робіт у центрі Дрездена була знайдена бомба часів Другої світової війни. Про це повідомляє Spiegel Online.

250-кілограмову бомбу знайшли у вівторок ввечері. Вважається, що це британська авіабомба з детонатором, яку належить знешкодити на місці.

Поліція і пожежний департамент розпорядилася евакуювати жителів і працівників будівель в радіусі 400 метрів від небезпечної знахідки. Евакуації підлягає і будинок престарілих.

В цілому евакуації підлягають 8700 чоловік. Очікувалося, що евакуація завершиться до 5 ранку в середу, однак процес затягнувся. Бомбу повинні знешкодити протягом дня в середу.