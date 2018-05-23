Неефективне озеленення може бути схемою, за якою бюджет столиці даремно витрачає мільйони гривень.

Щоосені і щовесни КО “Київзеленбуд” показово влаштовує суботники, на яких “закопує в землю тонехонькие деревця. Шансів вижити в умовах столиці у цих саджанців немає, стверджують фахівці з озеленення.

На алеї Героїв Небесної Сотні наприкінці минулого року висадили 27 молодих лип. Приклад показовий, оскільки з 2011 року, коли до Євро-2012 тут повністю оновили дерева, саджанці встигли замінити ще двічі. Виходить, що в середньому кожні три роки липи, які “Київзеленбуд” намагається посадити на підйомі від Майдану, гинуть. І їх доводиться знову міняти. При цьому в приватних розплідниках кожне таке дерево коштує до 3500 гривень. Виходить, ціна питання тільки на алеї Героїв Небесної Сотні становить близько 95 тисяч гривень. А якщо дивитися на місто в цілому, то це мільйони.

І дорослому некомфортно

Чому юним липках в центрі Києва вижити не доля? На це питання відповідає відомий меценат і фахівець з озеленення Ігор Добруцький.

“Липа, яку знову висадили на цій вулиці, вижити просто не може. Це молоді саджанці з обхватом стовбура в 5-10 сантиметрів. Їх коренева система ще не здатна самостійно боротися з усіма зовнішніми агресивними факторами. Такий стандарт садивного матеріалу краще застосовувати на підсадку в парках і скверах. Крім того, грунт на Інститутській з-за регулярного використання солі для боротьби з льодом в зимовий період – настільки концентрований, що навіть дорослому дереву в ньому було б некомфортно. Ще одна проблема – це відсутність системи поливу. Высаженному дереву потрібно мінімум 10-15 літрів води в день у весняно-літній період”, – говорить він. На думку Ігоря Добруцького, при сформованих умовах молоді саджанці не зможуть повноцінно рости і розвиватися. “В центрі Києва треба забезпечити відповідні умови для нормального росту, а це заміна землі в лунках на більш легкі суміші, підняття лунок на 20-30 см над рівнем тротуару, забезпечення систематичного поливу, закупівля садивного матеріалу з обхватом стовбура не менше 28-36 см, – продовжує фахівець. –Таку реконструкцію алей, найімовірніше, можна зробити поетапно, вулиця за вулицею. Тоді буде видимий результат”.

У “Київзеленбуді“ той факт, що саджанці не приживаються, підтверджують. Підприємство надало “Вістям“ інформацію про те, що дерева гинуть, оскільки не можуть пройти період вегетації. Іншими словами, вони засихають там, де паркуються автомобілі, немає поливу і засолений грунт. З цієї причини в столиці перестали висаджувати каштани. Дерева поступово замінюють на більш стресостійкі породи, наприклад, робинию. Загалом статистика така: за 2017 рік в місті зрізали 8 783 дерева. А висадили в першому кварталі лише 1 855 (дані за інші минулі періоди ще не зібрані – ред.). Навіть якщо висадка в інші три квартали тривала подібними темпами, то виходить, що посадили на 1000 стовбурів менше, ніж зрубали.

Спробували – не вийшло

У центрі справи йдуть краще, чим ближче до околиць – там додатково до всього посадковий матеріал залишає бажати кращого. Киянка Анастасія Яременко, живе на проспекті Перемоги, розповідає: “У нас біля будинку в сквері висадили сосни. Облізлі, страшні… Я не соромилася запитати у озеленювачів, звідки вони взяли такі “розкішні саджанці“. Знаєте, що мені відповіли? У лісосмузі накопали, на околиці міста! Тобто, на папері дерево купують за гроші, а реально везуть з Окружної…” – розповідає Анастасія.

Фото: сосни на Проспекті Перемоги.

Цілком можливо, що це приклад схеми, за якою саджанці “на папері“ коштують дорого, а насправді дістаються безкоштовно. “Перевага“ сосен в тому, що вони практично ніколи не приживаються в місті – гинуть за пару місяців. Якщо дерево всохло, з озеленювачів попиту немає. Спробували – не вийшло. Інша справа, якщо дерево прижилося – от тоді може бути скандал. Так сталося в 2013 році на Хрещатику: каштани вижили, і тоді виявилося, що це зовсім не каштани Бріоті, куплені за 680 доларів за саджанець (загальна сума закупівлі перевищувала 118 тисяч доларів – ред.), а звичайні білі каштани, ціна яких нижча у 5 разів. Тоді за ініціативою мера Попова за цим фактом почалося кримінальне провадження.

Зелені гроші

Ще один показовий момент: навіщо “Київзеленбуд“ продовжує купувати посадковий матеріал за кордоном, якщо місто має в своєму розпорядженні ресурсами відразу декількох розплідників? Вартість одного дерева-іноземця набагато вище київського і може досягати 600 євро. При цьому в цілому за 2018 рік “Київзеленбуд“ запланував на закупівлю нових дерев і кущів 12 мільйонів гривень. І тут головна інтрига – чи будуть ці кошти витрачені ефективно?

Підозри щодо нецільового використання “зелених грошей“ є і у Національної поліції України. Так, за даними поліції, у 2016 – 2017 роки “Київзеленбуд“ зробив ряд великих закупівель за завищеними цінами або взагалі фіктивно. Зокрема, кошти, що виділялися на озеленення парків, розкрадалися за участю фірм-підрядників. Наприклад, “Київзеленбуд“ виділив підряднику 1 млн. гривень на ремонт бульвару Вернадського. Але, як встановило слідство, ремонт насправді проведено не було, при цьому заступник директора підприємства підписав акт виконаних робіт.

Також “Київзеленбуд” закупив вакуумні машини для збирання сміття з переплатою майже 7 мільйонів гривень. 26 квітня 2018 року мер Віталій Кличко звільнив керівника компанії “Київзеленбуд“ Михайла Наконечного – “за власним бажанням“. Однак, як стверджують експерти, справжня причина звільнення якраз в махінаціях, які допускало підприємство. Раніше “Вести“ повідомляли, що Михайло Наконечний задекларував лікування у Франциистоимостью 120 тисяч гривень. Виконуючим обов’язки директора призначено Наталія Білоусова. Підуть у минуле з колишнім директором “невянущие схеми“, велике питання.