Україна має заборгованості перед трьома міжнародними організаціями: ООН, Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Міжнародною організацією праці.

Про це йдеться у відповіді МЗС України на запит “Вістей”. Решта заборгованості, наприклад, перед Міжнародною організацією по виноробству лежать “у сфері органів влади, до компетенції яких належить міжнародне співробітництво у сфері діяльності організації”.

Раніше, “Вісті“ писали, що ВООЗ виключила Україну зі свого складу за несплату членських внесків ще в 2017 році, а загальна кількість боргів, які накопичилися у нашої держави перед міжнародними організаціями – 656,8 млн грн. І це без урахування заборгованості України перед ООН, яка станом на лютий 2018 року перевищила 109,9 млн. доларів, тобто, ще 2,9 мільярдів гривень. Причиною виникнення такої заборгованості в МЗС називають надмірно завищені ставки, виставлені Україні за миротворчі операції, здійснені в 90-е.

“Після розпаду СРСР була встановлена неадекватно завищена ставка внеску Украаины як в регулярний бюджет ООН, так і на фінансування миротворчої діяльності. Завдяки системним зусиллям МЗС України, після 1994 року ставка була поетапно приведена до економічних реалій”, – відповіли “Вістям” в МЗС, уточнивши, що наш борг офіційно визнано Генеральною Асамблеєю ООН “таким, що виник поза контролем і при відсутності провини нашої держави і не приймається в розрахунок при визначенні права голосу в генеральній асамблеї”.

Що до заборгованості перед ВООЗ, то вона тягнеться ще зі сталінських часів. Де-факто УРСР припинила роботу в ВООЗ ще в 1950 році, однак формально організація не вийшла, а тому їй всі ці роки нараховувалися членські внески. Тепер заборгованість, за даними Мзс, “поступово погашається”. Також незважаючи на виключення України з ВООЗ, МЗС стверджує, що “наявні заборгованості не впливають на поточне співпраця України з організаціями”.

А заборгованість перед бюджетом Міжнародної організації праці, за даними зовнішньополітичного відомства, була реструктуризована та виплачується відповідно до затвердженого графіку. Але, як “Вісті“ писали, Україна платить не лише за членство в політично або соціально значущих організаціях, таких як ВООЗ або МОП. Так, наша країна є членом у Міжнародному союзі листонош, транспортному форумі, комісії по збереженню живих ресурсів Антарктик і Міжнародному бюро виставок – за членство у всіх цих організаціях Україні також необхідно платити.

На думку Мзс, єдиних критеріїв користі від участі України в міжнародних організаціях не може бути, враховуючи різні статутні завдання, політична вага і специфіку організацій. “У разі обмеженості бюджетного фінансування міжнародні організації, до бюджетів яких потрібно сплатити внески в пріоритетному порядку, визначаються на підставі комплексного аналізу всіх аспектів взаємодії з організаціями, з урахуванням штрафних санкцій, що застосовуються до країн-боржників, – пояснили в МЗС. – Реальна економічна, політична та інша віддача від участі обробляється МЗС України, в т. ч. в рамках щорічної звітності”.