ВОНСАН (КНДР), 23 травня — . Південнокорейські журналісти прибули з Сеула в північнокорейський Вонсан, щоб зі своїми колегами з Росії, США, Китаю і Великобританії відправитися на закриття ядерного полігону КНДР, передає кореспондент .

© REUTERS / Korea Summit Press PoolСепаратный корейська світ, або Порятунок рядового ТрампаСреди новоприбулих журналістів — представники MBC і News1.

“Ми прилетіли з Сеула. Я мріяв потрапити в Північну Корею, і ось представився цей випадок, так що я постараюся зробити все, що в моїх силах”, — сказав представник видання News1.

Про те, що Північна Корея прийняла список південнокорейських журналістів, повідомило в середу вранці міністерство національного об’єднання Південної Кореї. Список з 8 чоловік був переданий північнокорейської сторони через пункт переговорів Пханмунджом в демілітаризованій зоні. Північна Корея прийняла цей список.

Північна Корея сама запросила журналістів на демонтаж полігону 23-25 травня. МЗС КНДР оголосив про це 12 травня, однак ситуація стала невизначеною після початку в Південній Кореї спільних американо-південнокорейських військово-повітряних навчань за знищення ядерних і ракетних об’єктів на території КНДР.

Журналістам з Південної Кореї все-таки вдалося прибути в #КНДР, де скоро почнеться закриття ядерного полігону #Пхунгери. #NorthKorea #DPRK pic.twitter.com/w5JhDU9t47 — Світові (@RIA_Worldnews) 23 травня 2018 р.

​