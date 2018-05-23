ДОХА, 23 травня — . П’ять військовослужбовців Саудівської Аравії, включаючи офіцера, загинули від рук бунтівників шиїтського руху “Ансар Алла” (хуситов) в прикордонній з Єменом зоні на півдні Саудівської Аравії, повідомило саудівське агентство новин SPA. © AP Photo / Mohammed al-QadhiВ єменському Марибе обстріляли ринок, загинули п’ять осіб

“Капітан Ахмед бен Вабиль аль-Вабиль разом з чотирма іншими саудівськими військовими загинув у боях з хуситами в південному секторі кордону”, — говориться в повідомленні агентства.

Саудівська Аравія вперше за довгий час визнала свої втрати в результаті зіткнень з єменськими бунтівниками, про що повідомляють тільки хуситы.

Прикордонні райони королівства перебувають під постійним обстрілом хуситов з півночі Ємену у відповідь на участь Саудівської Аравії у військових діях проти бунтівників на території Ємену в складі арабської коаліції з 2015 року.