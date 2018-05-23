ТЕЛЬ-АВІВ, 23 травня — . Минулої ночі ізраїльські військові знищили черговий “атакуючий” тунель палестинських бойовиків в секторі Газа, повідомив міністр оборони Авігдор Ліберман. © AFP 2018 / Jack GuezИзраиль завдав авіаударів по об’єктах ХАМАС у секторі Газа

Він конкретизував одну з головних цілей бомбардування, яку ізраїльські військові назвали відповіддю на вчорашнє вторгнення групи палестинців, спаливших на кордоні армійських пост.

“Минулої ночі армія знищила черговий підземний атакуючий тунель (правлячого в секторі Газа — ред. терористичної організації ХАМАС. Всі спроби прориву паркану безпеки, атак з повітря і з-під землі, розіб’ються про “залізну стіну” і незламну міць армії”, — цитує Лібермана його прес-служба.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийЗачем Америка підставила ИзраильПо підрахунками армійської прес-служби, це вже десятий підземний хід, який знайдено і знищено на кордонах сектора Газа за останні місяці.

Окрім тунелю, який призначався для таємницею закидання диверсантів в Ізраїль, авіація атакувала два “військово-морські цілі” ХАМАС. Палестинці кажуть, що мова йде про двох катерах, що стояли у головній морській гавані міста Гази.

“ХАМАС слід змиритися з тим, що його агресивний військовий проект приречений на провал. Нехай краще використовують ці кошти на покращення життя людей в Газі”, — сказав Ліберман.

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