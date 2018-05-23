МОСКВА, 23 травня — . Умови, які адміністрація США висуває Ірану, свідомо неприйнятні для Тегерана, заявила офіційний представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

© РИА Новини / Володимир ФедоренкоВ Ірані заявили, що їм не потрібен дозвіл на розвиток обороноспособностиВ понеділок держсекретар США Майк Помпео висунув 12 умов, за яких США готові укласти з Іраном нову угоду. Держсекретар повідомив, що США будуть здійснювати “безпрецедентне фінансовий тиск на Тегеран, щоб той відмовився від ядерної і ракетної програми, припинив “підтримку тероризму” в регіоні і вивів свої сили з Сирії.

“Викликає стурбованість, що у Вашингтоні як сніжний ком набирає обертів антиіранські кампанія. Схоже, що США остаточно обрали політику ультиматумів і погроз щодо Ірану. Це не відповідає духу СВПД щодо іранської ядерної програми і виходить за рамки нормальних міждержавних відносин”, — заявила вона.

© AP Photo / Susan WalshПомпео заявив, що Іран може “легко виконати вимоги США”Мало того, що американська адміністрація в порушення міжнародних норм вийшла з даної домовленості, так тепер ще й висуває апріорі неприйнятні для Тегерана умови”, — повідомила Захарова.

Президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Трамп також заявив про відновлення всіх санкцій, в тому числі і вторинних (відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном), дію яких було зупинено в результаті досягнутої угоди.