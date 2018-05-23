МОСКВА, 23 травня — . Проживають за кордоном росіяни все частіше стикаються з побутової дискримінацією та образами, заявив директор департаменту по роботі зі співвітчизниками МЗС РФ Олег Мальгинов.

© РИА Новини / Сергій СубботинШколы закриті, мова забутий. З Туркменістану їдуть останні русскиеПо його словами, найбільші проблеми у співвітчизників у країнах Прибалтики, а також в Польщі, де знищуються пам’ятники та місця поховань радянських солдатів.

“Буквально три дні тому надійшла інформація про заборону георгіївської стрічки у Литві… Все це (стрічка — ред.) прирівнюється до символів комунізму… Це тенденція на прирівнювання історії нашої країни, існуючого соціалістичного ладу і фашистського режиму. Ми розуміємо, які будуть з цього наслідки. І це все позначається на наших співвітчизників, які проживають не тільки на території країн колишнього Радянського Союзу, Східної Європи, але взагалі за кордоном”, — сказав Малигін в рамках круглого столу в Раді Федерації.

Мальгинов зазначив, що співвітчизники все частіше стикаються з побутової дискримінацією та образами” за кордоном, в тому числі в Європі. “У країнах Скандинавії, наприклад, можуть обмежити просування по службі”, — зазначив дипломат.

За його словами, необхідно активно залучати адвокатів для захисту прав співвітчизників за кордоном.

© AFP 2018 / Jewel SamadЗапад успішно придушив західників у РоссииМальгинов торкнувся в ході виступу теми збору 115 підписів депутатом Європарламенту за збереження освіти російською мовою в Латвії. “115 — не так багато, але й не так мало, але це все одно позитивний рух”, — заявив він.

Минулого тижня поправка до кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає заборону розповсюдження і демонстрації на масових заходах георгіївських стрічок і штраф за його порушення в розмірі від 150 до 300 євро, надійшла на розгляд у парламент Литви.

Акція “Георгіївська стрічка” присвячена святкуванню Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Ідея акції виникла у 2005 році в агентстві , що зараз входить в МІА “Росія сьогодні”. Тоді ж пройшла перша акція, і з тих пір пов’язувати стрічку напередодні 9 травня стало традицією. Для мільйонів людей не тільки в Росії, але і за кордоном георгіївська стрічка — символ пам’яті, зв’язку поколінь та військової слави. У 2017 році акція пройшла більш ніж у 90 країнах світу.