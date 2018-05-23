Туреччина має намір переорієнтуватися на мандрівників з більш високими доходами. Як зазначив міністр культури і туризму Нуман Куртулмуш, стратегічне завдання – довести через п’ять років доходи від одного туриста до $1 тисячі.

Досягти цього планується за рахунок розвитку круїзного, оздоровчого, спортивного і конгрес-туризму, пропонуючи на перших етапах фінансові стимули для їх залучення.

Як, наприклад, це заявлено в конгресно і круїзному сегменті, де за кожного привезеного в Туреччину іноземного туриста належить грошова компенсація. Крім того, Туреччина буде розвивати і luxury-туризм, в тому числі, за рахунок будівництва нових фешенебельних курортів.

Так, стало відомо, що готельна група Four Seasons інвестує мільярд доларів на створення в районі Бодрума масштабного цілорічного елітного курорту, який займе площу 1 млн кв. м та стане одним з найбільших в Середземномор’ї. Найменша кімната в цьому готелі буде мати площу 80 кв. м. На думку мінтуризму Туреччини, такі готелі здатні залучити в країну заможних туристів з Близького Сходу, Індії і Китаю, які витрачають в рази більше звичайних відпочиваючих і здатні приїжджати на відпочинок круглий рік.

Нуман Куртулмуш підкреслив, що в 2018 році Туреччина чекає близько 40 млн іноземних туристів. Доходи від туристичної галузі повинні скласти близько $32 млрд.

За його даними, в першому кварталі цього року Туреччину відвідали 5,1 млн іноземних туристів, в середньому кожен іноземець витратив $768. Це вище середнього показника, який був зафіксований у 2017 році ($630). Для порівняння: німецький турист в середньому витрачає в Туреччині під час відпустки $685, британський – $639, французька – $839.