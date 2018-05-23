МОСКВА, 23 травня — . Палестина представила документ про приєднання до Конвенції з хімічної зброї (КХО), конвенція набуде чинності для Палестини з 16 червня 2018 року, говориться в заяві Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО). © AP Photo / Peter DejongРоссия і Індія мають намір виступати проти політизації ОЗХО

“Держава Палестина 17 травня 2018 року представив документ про приєднання до Конвенції з хімічної зброї разом з генеральним секретарем ООН, довіреною особою конвенції. Конвенція набуде чинності для Держави Палестина з 16 червня 2018 року”, — йдеться в прес-релізі ОЗХО.

В кінці грудня минулого року повідомлялося, що палестинська адміністрація збирається подати документи про приєднання до 22 міжнародних конвенцій і договорів у знак протесту проти рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Мова йшла, зокрема, про таких договорах, як Конвенція по хімічній зброї, Женевський протокол, Конвенція про заборону застосування біологічної зброї, Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу.