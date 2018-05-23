МОСКВА, 23 травня — . РФ запланувала низку контактів щодо ситуації навколо КНДР, заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова. © AP Photo / Andrew НагпікСША продовжують готуватися до саміту з лідером КНДР

“Вирішувати (корейська питання — ред.) повинні активно, цим ми і займаємося. Поки не можу привести конкретики, але можу сказати, що російською стороною заплановано цілий ряд дій, включаючи контакти по лінії і по напрямку врегулювання ситуації в регіоні в контексті ситуації на Корейському півострові”, — повідомила вона.

Офіційний представник відомства зазначила, що ситуація на Корейському півострові — питання, в який так чи інакше вже залучена вся міжнародна порядок і навколо якого, за її словами, періодично спостерігається “турбулентність”.