МОСКВА, 23 травня — . У складі ВМС України з’явиться новий рід військ — морська піхота. Про це заявив президент країни Петро Порошенко. © РИА Новини / Прес-служба президента УкраиныПолучить по корпусу. Навіщо українським морпіхам американське ім’я

Як повідомляють “Миколаївські новини”, український лідер повідомив про це в ході візиту в Миколаїв.

За його словами, сьогодні, 23 травня, проекту буде дано “зелене світло”.

Інші подробиці не повідомляються.

На початку року на Україні було сформовано Корпус морської піхоти.