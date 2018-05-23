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Порошенко повідомив про створення нового роду військ на Україні

23.05.2018

МОСКВА, 23 травня — . У складі ВМС України з’явиться новий рід військ — морська піхота. Про це заявив президент країни Петро Порошенко. Морская пехота Украины на военном параде по случаю 25-летней годовщины со Дня Независимости Украины в Киеве© РИА Новини / Прес-служба президента УкраиныПолучить по корпусу. Навіщо українським морпіхам американське ім’я

Як повідомляють “Миколаївські новини”, український лідер повідомив про це в ході візиту в Миколаїв.

За його словами, сьогодні, 23 травня, проекту буде дано “зелене світло”.

Інші подробиці не повідомляються.

На початку року на Україні було сформовано Корпус морської піхоти.

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