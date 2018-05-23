Несумісною з Конституцією ФРН назвали міграційну політику Ангели Меркель перші особи партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD). Праві вважають, що курс на активний прийом біженців був прийнятий з порушеннями чинного законодавства. Тому вони подали на канцлера скаргу до Конституційного суду, який засідає в Карлсруе. Про це повідомляє видання Die Zeit з посиланням на юриста партії Штефана Бранднера (Stephan Brandner).

Головна претензія, озвучена членами AfD, полягає в тому, що в розробці концепту міграційної політики не брав участі парламенту — останнє слово залишалося тільки за Федеральним урядом. За словами парламентського директора фракції Юргена Брауна (Jürgen Braun), Бундестаг обов’язково повинен схвалювати всі рішення, принципово важливі для країни і зачіпають інтереси суспільства. В іншому випадку це просто незаконно, вважає депутат.

Нагадаємо, поворотним моментом в відношенні політики прийому біженців став вересень 2015 року. Тоді Ангела Меркель прийняла рішення відкрити австро-німецьку кордон для прохачів притулку. У AfD цей хід визнали «правилом свавілля і несправедливості». І тепер скандальне рішення депутати хочуть піддати перевірці на сумісність з принципами Конституції. В той же час політики заявляють: їх мета — збереження кордони для біженців між Австрією та Німеччиною, а зовсім не масові депортації.

У той же час Юрген Браун тактовно натякає, що про «правило несправедливості» — це взагалі термін, придуманий не правими. Ці слова належали представнику партії CSU, федеральному міністрові внутрішніх справ Хорсту Зеехоферу (Horst Seehofer).

Скаргу в суді розглядають вже більше місяця (документ був поданий 14 квітня). Поки що не відомі навіть попередні результати по цій справі. Питання про те, чи відбудуться судові слухання, також поки що відкрите. Тим не менш, юрист AfD впевнений, що позов від їх партії дійсно може змінити світ.

«І він змінить світ, якщо увінчається успіхом», — цитує Бранднера Die Zeit. Також юрист припускає, що після слухань у конституційному суді Ангелі Меркель доведеться в терміновому порядку піти з посади.

До речі

Діюча міграційна політика уряду останнім часом і так викликає багато суперечок як серед політиків, так і серед простих громадян. Приблизно місяць тому федеральний канцлер підлила масло в цей багаття. На зустрічі з Верховним комісаром ООН у справах біженців фрау Меркель заявила, що Німеччина прийме ще 10 тисяч шукачів притулку. Варто відзначити, що мова йде про тих мігрантів, які були обрані Агентством Організації Об’єднаних Націй у справах біженців (UNHCR).