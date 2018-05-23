Задзвонив телефон. Йшов липень 2014 року, і я перебував на півдорозі до душу в номері мотелю в Тукумкари, Нью-Мексико. Це був наш з дружиною другий день автомобільного подорожі через всю Америку. Подивившись на вхідний номер, я відразу ж упізнав його і відчув, як у мене всередині щось обірвалося. Людина на іншому кінці дроту був моєю близькою подругою. Її 23-річний син вже кілька років боровся з героїновою залежністю.

Її сина я теж знав. Це був розумний, талановитий і кумедний хлопець, коли не був під кайфом або його не ламало. Він повинен був мені зателефонувати тим днем, щоб обговорити деталі повернути в школу.

Він не подзвонив.

Це була його мама, всхлипывающая і ледь здатна вимовляти слова з-за ридань. Але я і без цього знав, що вона збиралася сказати: «Його більше немає».

За її словами, тим же днем він йшов в реабілітаційний центр, щоб нарешті записатися, але по дорозі вирішив все ж «погладшати» в останній раз. Він помер на тротуарі.

Я розмовляв з його матір’ю досить довгий час. Здебільшого говорила вона, — та й що я міг сказати в цій ситуації? Потім я пішов в душ і заплакав.

Я досліджував так звані нарковійни і писав про них більше 20 років. За цей час я був на похороні, я сидів з сім’ями підлітків-кілерів, я пояснював, чому улюблені іноді йдуть. Я вивчав фотографії з розтинів, намагаючись пізнати безіменні тіла. Я дивився відеозаписи розборок, тортур і страт. Я думав, я огрубел, став сухіше, зіткнувшись з численними випадками жахливою, але однаковою жорстокості.

Але зараз було боляче. Це було особистим. І більше того, я знав, що це станеться.

Героїн, який убив його, прибув з Мексики. Люди, які виростили маки, виготовили наркотик і доставили його на північ, були членами наймогутнішою наркодилерской організації, і смерть сина моєї подруги була прямим наслідком бізнес-рішення, прийнятого кількома з цих людей.

Одним з них був Хоакін Гусман Лоэра.

Глава картелю Сіналоа, найбільший наркотрафикер у світі, відомий під псевдонімом Ель Чапо, або Коротун.

Про Гусмане я знаю дуже давно. Я пам’ятаю часи, коли молодий Гусман працював хлопчиком на побігеньках у старих ділків наркобізнесу, таких як Педро Авілес Перес і Рафаль Каро Кінтеро.

До моменту свого першого терміну в 1993 році Гусман уже вибився у вищу лігу. У той час як він керував своїм бізнесом з федеральної в’язниці Пуенте-Гранде, я працював над своєю першою з трьох книг про еволюцію мексиканського наркобізнесу. Я розмовляв з копами та засудженими, з дилерами і наркоманами, з членами банд і їх сім’ями. Я все ще працював над тією книгою, коли Гусман здійснив свій перший втечу в 2001 році.

В той час весь мексиканський наркотрафік був поділений між кількома великими і дюжиною дрібних картелів. Найважливішими були Тіхуанський картель, картель Хуареса і картель Гольфо з їх ультражестоким військовим крилом Зети.

Вийшовши з в’язниці, Гусман, очолював картель Сіналоа, мав намір отримати контроль над усім наркобізнесом країни. Протягом наступних 10 років він вів війну з іншими картелями.

Ця війна забрала більш ніж 100 тисяч життів у Мексиці, а більше 22 тисяч людей досі вважаються зниклими безвісти. Це була катастрофа, яка спровокувала, крім усього іншого, героїнову епідемію, яка забрала тисячі життів, включаючи сина моєї подруги.

Парадокс косяка

Гаразд, я скажу це: героїнова епідемія була викликана легалізацією марихуани.

Ми хотіли легальної трави, і для більшої частини Америки ми її отримали. Чотири штату її легалізували, інші декриміналізували, а в більшості інших поліція, незважаючи на місцеві закони, не арештовує за траву, створюючи вуличну легалізацію «де-факто».

Хороші новини, чи не правда?

Але не для синалойского картелю, який до того часу, коли штат Колорадо в 2012 році прийняв 64-ю поправку, став домінуючим картелем Мексики. Товар організації Гусмана, для якого марихуана була основним джерелом доходу, раптово став поступатися американському товару набагато кращої якості і непорівнянними з витратами на перевезення і охорону.

Всього лише за рік рівень продажів травички у картелю впав на 40%. Втрати обчислювалися мільярдами доларів. Мексиканська марихуана стала практично марним товаром.

Гарні ж новини, хіба ні?

Ну так, але не зовсім. Гусман і його компаньйони в першу чергу бізнесмени, і просто миритися з таким порядком речей вони не збиралися. А значить, потрібно було знайти інше джерело доходу.

Досліджуючи американський ринок, вони виявили нову потенційну нішу: все більше і більше американців підсідали на оксиконтін — опіат, отпускавшийся за рецептом. І задоволення це було досить витратним: доза на вулиці коштувала близько $30, а число таких доз для однієї людини на день доходило до 10.

«Що ж, — подумали Гусман і його компаньйони, — у нашому розпорядженні кращі макові поля у світі. А опіум, морфін, оксі, героїн — це все приблизно одне і те ж, і тому…»

Картель вирішує позмагатися з фармацевтичними компаніями. Він збільшує виробництво героїну на 70%, а також покращує якість, спеціально привізши варщиков з Колумбії, щоб перевершити конкурентів зі Східної Азії. Якщо раніше товар, який продавав картель, був чистий на 46%, то тепер цифра доходила до 90%.

Якщо раніше товар, який продавав картель, був чистий на 46%, то тепер цифра доходила до 90%.

Третій крок був хрестоматійно економічним: картель знизив ціни. Кілька років тому вартість кілограма героїну в Нью-Йорку досягала $200 тисяч. У 2013 році ціна знизилася до $80 тисяч. А рік тому кіло й зовсім можна було купити за $50 тисяч. Більше якісного продукту за менші гроші — спробуй перебий таку пропозицію.

У той же час американські власті, стурбовані зростанням смертей від фармацевтичних опіатів (165 тисяч за 5 років), починають полювання на їх легальне і нелегальне розповсюдження, відкриваючи тим самим дорогу мексиканському героїну від 5 до 10 баксів за дозу.

Але любителі таблеток не були знайомі з потенціалом нового героїну. Навіть героїнові наркомани були здивовані.

Як результат, кількість смертей від передозування за період з 2000 по 2014 рік збільшилося більш ніж у два рази. Приміром, у 2014-му героїн забрав понад 47 тисяч життів — найвища цифра за всю історію Сполучених Штатів. (Найбільш відомою жертвою був, напевно, Філіп Сеймур Хоффман, який помер у лютому 2014 року в самий розпал епідемії.)

Новий ящик Пандори

21 лютого 2014-го після 13 років перебування в статусі «Самий розшукуваний чоловік Мексики» (незважаючи на численні появи на публіці в ресторанах, на концертах і приватних вечірках) Гусман був схоплений вдруге.

Коли журналісти звернулися до мене за коментарем, я сказав лише одне слово: Ірак.

«Але що ви маєте на увазі?» — запитали вони. Я нагадав їм, що після падіння режиму Саддама Ірак загруз в кривавому протистоянні між шиїтами та сунітами, а потім з’явився ИГИЛ, встановив жорстокий контроль над багатьма іракськими і сирійськими містами.

Дивіться, у мене немає ні грама співчуття ні до одного, ні до іншого — у обох руки в крові по лікоть. Але те, що насильство на мексиканських вулицях припинилось у 2014 році з-за того, що Гусман і його картель виграли цю війну і встановили на території Мексики так званий світ, — це факт.

Після того як ім’я Гусмана стало відомо навіть домогосподаркам, ЗМІ почали полювати за дрібними деталями з його біографії. Він зростав у злиднях, збираючи урожай маку на полях, коли йому було вісім. У віці п’ятнадцяти він сам почав продавати кокаїн. Це все правда. Він давав гроші нужденним (правда). Він будував лікарні, школи і церкви (правда, правда і правда). Він був хорошим сином (правда).

Він здійснював пагони і раніше (начебто правда). Тут, напевно, буде краще записати хронологію, а то історія гусмановских пагонів і арештів трохи заплутана.

1993 рік: Гусман заарештований і засуджений до 20 років у колонії суворого режиму, де він успішно заправляє власним заміським клубом з дівчатами за викликом, вишуканою їжею і вином, а також щотижневими киномарафонами.

2001 рік: Гусман здійснює свій «втеча», який, як і останній, зовсім не був втечею. Історія для преси — він вибрався, сховавшись у візку з брудною білизною. Насправді він просто піднявся на дах і сів у вертоліт.

2014 рік: Гусмана ловлять знову.

2015-й: він знову «тікає». Легенда на цей раз — підземний тунель.

Я не втомлююся пояснювати ЗМІ знову і знову, що він ні разу нізвідки не тікав — його свідомо випускали, щоб навести порядок.

Мексиканський ИГИЛ

Якщо Мексика була б Іраком, то картель «Нове покоління Халіско» (НПХ) став би його ИГИЛом. НПХ раніше був одним з відділень синалойского картелю на чолі з Ігнасіо «Начо» Коронелем. Але організація Начо розділилася після того, як він був убитий в перестрілці з мексиканської армії, і одна з половин еволюціонувала в НПХ.

Бос НПХ, Немесио «Ель Менчо» Сервантес, відсидівши 3 роки в каліфорнійській тюрмі за розповсюдження героїну, повернувся в Мексику і очолив загін бойовиків. У той час їх головними ворогами були зети. У 2011 році Ель Менчо і його банда вирізали 35 зет, а через місяць — ще 32.

Син Ель Менчо, Ель Менчито, був близьким союзником Гусмана, але в січні 2014-го його заарештували. Місяць заарештували Гусмана, і Ель Менчо вирішив скористатися випадком і відокремитися від картелю Сіналоа.

Самим великим подібністю НПХ і ИГИЛ була абсолютна байдужість і жорстокість. Для посилення свого впливу Ель Менчо віддав наказ убити секретаря з туризму Халіско, а також одного конгресмена.

У березні 2015 року, озброєний автоматичною зброєю і гранатами, загін картелю увірвався в місто і вбив 5 поліцейських. Два тижні тому він напав на конвой, убивши 15 копів. На наступний день вбили шефа поліції.

У квітні 2016-го члени НПХ збили військовий вертоліт з РПГ. Зараз вони зійшлися з картелем Сіналоа за містечко Баха, порушуючи стабільність в регіоні. За останніми відомостями вони також об’єдналися з повсталими «Белтран Левиа», щоб напасти на Акапулько, породивши нову хвилю жорстокості в місті.

У той час, коли почалася вся ця метушня, на сцену вийшов новий наркотик (вірніше старий). Фентаніл — це синтетичний опіат, який в 30-50 разів сильніше героїну. У 1960 році його розробили в Janssen Pharmaceuticals (в даний час відділ Johnson & Johnson) як знеболююче на останній стадії раку.

Залежність від фентанілу настільки сильна, що наркоконтроль перед спільними операціями попереджав поліцейських навіть не торкатися до нього без рукавичок. Його можна вживати в таблетках, спреї, уколах, його можна нюхати, його навіть можна насипати на пластир і наклеювати — працює як завгодно. Приміром, Прінс помер від передозування саме фентанілом. Так само, як і інші 700 американців, померлі від наркотику в минулому році.

Це універсальний вбивця. У 2016-му в Новому Орлеані кількість смертей від фентанілу вперше перевищила кількість вбивств.

Для наркоторговців переваги фентанілу перед героїном просто величезні.

Перш за все, його проводять в лабораторії — значить, макові поля перестають бути потрібні, а з ними зникають і всі ризики бути поміченими поліцією або банально ризик неврожаю. Також більше стають не потрібні сотні людей для догляду за полями та їх охорони.

Але найголовніше в фентаниле — це незрівнянна з героїном прибутковість. Для виробництва одного кілограма фентанілу потребується в 20 разів менше зусиль з чистим доходом у $1,3 мільйона за кілограм. Тоді як у випадку з героїном ці показники ледве дотягують до $271 тисячі. Не дивно, що експорт фентанілу з 2014 року збільшився на 65%.

Внаслідок того, що фентаніл часто заважають з героїном для посилення ефекту останнього, героинщики, які не в курсі, помирають від передозування, приймаючи стандартні для себе дози.

Вижили підсаджуються ще сильніше. Картелі спеціально додають фентаніл у героїн, так як наркоман, спробувавши раз, більше не зможе повернутися до звичайного героїну — ефект буде занадто слабким.

Комбінація зростання нелегального виробництва фентанілу і ослаблення контролю картелю Сіналоа обернулася катастрофою для американської влади і суспільства: дрібні групи на кшталт НПХ могли без особливих зусиль отримувати надприбуток і використовувати її для відвоювання своїх територій, повертаючи на вулиці жорстокість і смерть.

ИГИЛ в Іраку здає позиції багато в чому із-за неможливості продовжувати платити своїм солдатам. У випадку з фентанілом цієї проблеми не буде. Уряд Мексики практично нічого не зробило, щоб заповнити вакуум, що утворився після арешту Гусмана. Як результат, змагатися за цей вакуум не будуть кілька великих груп, а безліч.

Для американців зростання дрібних угруповань значно ускладнює відстеження і перехоплення наркотику. Ми більше не будемо знати, звідки його доставляють і, найгірше, що в ньому. Перші одержувачі, які спробували нову партію, не зможуть сказати, з чим вони мають справу — з чистим героїном, героїном з фентанілом, чистим фентанілом, фентанілом з чортзна-чим. Це буде фармакологічний хаос.

Ми тут говоримо про героїнової епідемії. Фентаніл буде чумою XXI століття.

Хто такий Шон Пенн

Перші місяці волі Гусмана були фарсом. Поки ЗМІ ворожили про його місцезнаходження (то він в Коста-Ріці, то в Колумбії, то в Лос-Анджелесі), спецслужби стежили за ним з моменту виходу з «тунелю».

До осені мексиканські влади були практично впевнені, що найбільше часу Гусман проводить в прибережному містечку Лос-Мочис в Сіналоа, де згодом його і впіймали. Будинок, в якому він жив, — не фортеця десь на околиці. Це був 4-поверховий котедж в самому центрі міста по сусідству з будинком матері губернатора Сіналоа. У якийсь момент Гусман став надто впевнений у собі. Приміром, він дозволив синові викласти свою фотографію у соцмережі з геотегом «Коста-Ріка». Це породило масу чуток про те, що Гусман втік з Мексики. І лише небагато з нас намагалися переконати, що Коста-Ріка — це також місто в Сіналоа.

Одного разу Гусман публічно пригрозив побити Дональда Трампа. І хоч той і не відповів, до заяви глави картелю можна було поставитися цілком серйозно. Потім він вивів із себе багатьох людей, намагаючись підім’яти продаж наркотиків всередині країни. Банди, що контролювали внутрішній ринок, були настільки обурені, що готові зі зброєю в руках відстоювати свій бізнес, а заодно спробувати віджати шматок міжнародного наркотрафіку, що знаходиться в руках картелю.

Партнери Гусмана по картелю виявилися настільки ситі його витівками і новим зірковим амплуа, що були вже не проти помістити його за ґрати, де йому стало б складніше заважати загальному бізнесу.

Угода, яку він уклав з мексиканським урядом, швидше за все, була чимось на зразок: «будь Ласка, приберіть цього хлопця подалі від нас, але не вбивайте. Він приніс нам купу грошей, і у нас гарні стосунки з його сім’єю».

Єдині люди, що залишилися в живих після облави на Гусмана, були сам Гусман і його права рука. Чергове збіг, звичайно ж.

Тим часом на арені з’явилися Шон Пенн і Кейт дель Кастільо. Дель Кастільо всіляко підтримувала Гусмана в соцмережах, заявивши, що вірить в нього більше, ніж в уряд, і закликавши стати сучасним Робін Гудом. А потім і зовсім запропонувавши потонути в океані любові.

І начебто Гусман далеко не перший чоловік у світі, зачарований молодий красивою актрисою, яка мріяла про успішну кар’єру. І він точно не останній. Але те, що наймогутніший наркобарон світу, людина, яка створила з нуля мультимиллиардную імперію, повівся на гарненьку мордочку… Серйозно?

За нього інший раз прям стає ніяково. Його повідомлення дель Кастільо були просто жалюгідними: «Я дуже хочу з тобою познайомитися і стати хорошими друзями. Ти найкраща в цьому світі». Гусман попросив Кейт його провідати. «Плекаю надію, що тобі буде комфортно. Я буду піклуватися про тебе більше, ніж хто-небудь на цій планеті».

Дель Кастільо фліртувала у відповідь: «Я так зворушена твоїми словами про турботу. Мені ніхто такого не казав».

Гусман передавав свої послання через адвоката, а пізніше розпорядився влаштувати візит актриси до нього. Тоді дель Кастільо сказала, що хоче привести Шона Пенна з собою.

Гусман поняття не мав про те, хто такий Шон Пенн, але це не могло йому перешкодити на шляху до мети. «Зроби так, щоб вона привела актора. Якщо вона хоче навести ще людей — хай кличе. Як вона захоче».

Вони зустрілися 2 жовтня 2015 року. Через кілька днів мексиканський спецзагін здійснив рейд на ранчо, куди втік Гусман з двома персональними шеф-кухарями. Снайпери пізніше сказали, що тримали його на мушці постійно, але їм було наказано не стріляти, так як наш герой прикривався маленькою дівчинкою як живим щитом.

8 січня 2016 року він був схоплений в Лос-Мочис. Все, що для цього потрібно було робити владі, — це слідувати за мавпочкою. Так, саме мавпочкою. Історія свідчить, що Гусман послав за Бутсом — домашньої мавпочкою його маленьких дочок. Мексиканська і американська спецслужби простежили за посильним, звірили тріангуляцію мобільних телефонів, і через кілька годин один з наймогутніших людей у світі лежав обличчям на каналізаційному люку.

На Середньому Сході ми обмінюємо відомих демонів на тих, які нам невідомі. У Мексиці демони, відомі нам, будуть замінені тими, яких ми ніколи не дізнаємося. Здатність ховати виробництво (на відміну від макових полів) і анонімність знайомитися в соціальних мережах створять анархію. Ера картелів, можливо, наближається до свого завершення.

З чим це залишає Гусмана? Якщо не знати про речі, які він робив, було б цілком логічним представляти його як трагічну фігуру, героя роману Габріеля Гарсії Маркеса, проживає свої останні роки в тіні втрачених надій.

Його перевели в Хуарес, місто, де у нього багато ворогів, у в’язницю, відому своєю жорстокістю. Міністр закордонних справ прояснив процес екстрадиції Гусмана в США, але цьому буде передувати ще багато судів. Деякі мексиканські юридичні експерти, з якими я розмовляв, сказали, що це займе мінімум два роки, якщо взагалі відбудеться. Я особисто сумніваюся, що Гусмана коли-небудь екстрадують, але ніколи не знаєш напевно. Він може почати наполягати на цьому сам — все ж краще, ніж бути вбитим у своїй камері.

У в’язниці спеціально завели двох собак, яким дають спробувати їжу Гусмана на випадок, якщо хтось вирішить його отруїти. А два «елітних» спецназівця з GoPro-камерами на шоломах не спускають з нього очей цілодобово.

Що ж. Гусман за ґратами, все скінчено і ми перемогли, так?

В Los Angeles Times підрахували, що дві третини мексиканських наркобаронів або вбиті, або за ґратами. І який результат? Наркотиків ще ніколи не було настільки багато, вони ніколи ще не були так небезпечні і доступні, як зараз. Кількість смертей від передозування ніколи не була настільки високою. Рівень насильства в Мексиці, коли-то знижений, почав рости знову. Буквально вчора я дивився фотографії чотирьох тіл, виявлених у багажнику авто в Тіхуані. На всіх чотирьох були видні сліди насильства.

Війни між вуличними бандами ведуться в кожному великому місті Америки, особливо в Чикаго і Нью-Йорку, а «орли» з Конгресу палець об палець не вдаряють, щоб зменшити потік наркотиків або зброї, — все, про що ИГИЛ міг би тільки мріяти.

Звучить як старі добрі часи. Буде ще більше дзвінків і ще більше передозувань. Хтось змінить Ель Чапо, як він коли-то змінив свого попередника. Я ставлю на Ель Менчо, але це насправді неважливо. Урок, який, судячи з усього, нам доведеться завчити ще раз, а потім ще раз і так до нескінченності, — це, як колись сказав Гусман, «якщо б не було споживання — не було б і продажів». «Мене завжди вражало, як прогресивні юні мілленіали можуть тиждень пікетувати мережа супермаркетів за те, що ті не купують каву, продається за принципом справедливої торгівлі, але потім ідуть додому і з задоволенням приймають наркотики, доставлені їм вбивцями і садистами картелю».

Ми залежні від боротьби з наркотиками точно так само, як і від самих наркотиків. Наша система правосуддя підживлюється сотнями тисяч арештів, судів і висновків. Але поки США і Європа будуть продовжувати витрачати мільярди доларів на рік на наркотики і разом з тим витрачати ті ж самі мільярди на спроби це припинити — ми будемо продовжувати нескінченно створювати нових Чапо і Менчо.

Оборот економіки, заснованої на заборону та покарання за наркотики, становить близько $50 мільярдів на рік. Це більш ніж в 2 рази перевищує суму, яку ми щороку витрачаємо на героїн ($22 мільярда).

Це величезна купа грошей. І неодмінно з’явиться інший Гусман, але і він в якийсь момент буде просто відволікати увагу. Тому не слідуйте за мавпочкою. Слідуйте за грошима.

Фото на обкладинці: Daniel Cardenas / Anadolu Agency / AFP / East News