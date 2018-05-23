МОСКВА, 23 травня — . Президент України Петро Порошенко підписав закон про перейменування повітряно-десантних військ (ВДВ) у десантно-штурмові війська збройних сил України.

© Flickr / U. S. Army / Sgt. Alexander ЅкгірпісһикПорошенко повідомив про створення в Україні нової морської піхоти”В листопаді минулого року на Михайлівській площі в Києві ми провели урочистий захід — змінили назву, символіку та уніформу ваших бойових товаришів-десантників. Користуючись нагодою, я підписую прийнятий Верховною радою закон про внесення змін в деякі закони з питань оборони десантно-штурмових військ”, — цитує Порошенка телеканал “112 Україна”.

Раніше президент України заявляв, що прийняв рішення відійти від радянсько-російської абревіатури ВДВ і ввести нову назву — десантно-штурмові війська. Він також повідомив, що тепер берети українських десантників замість блакитних будуть темно-бордовими — під стандарт НАТО.

В кінці листопада 2017 року він вніс до Ради як невідкладний законопроект про перейменування ВДВ. Депутати прийняли закон 5 квітня 2018 року.

© РИА Новини / Прес-служба президента УкраиныПорошенко розповів про свою миссииКак говорилося в пояснювальній записці до документа, розробка законопроекту пов’язана з погіршенням відносин між Україною і Росією, яку в Києві звинувачують в агресії, що спричинило негативне ставлення особового складу та ветеранів-десантників до назви ВДВ (високомобільні десантні війська) одночасно з ПДВ (повітряно-десантні війська) країни-агресора”.

В січні 2015 року Верховна рада України прийняла заяву, в якій Росія називається “країною-агресором”, оскільки Київ вважає, що РФ втручається у справи України і є стороною конфлікту в Донбасі. Доказів цьому надано не було. МЗС РФ назвав ці твердження “публічними бездоказовими інсинуаціями”. Москва не раз заявляла, що не є стороною внутрішньоукраїнського конфлікту і непричетна до подій на південно-сході, зацікавлена в тому, щоб Україна подолала політичну та економічну кризу.