Пілоти залишилися живі після падіння.



Невеликий вертоліт, який використовувався в сільському господарстві, розбився біля міста Турда в Румунії. Про це повідомляє Mediafax.

На борту вертольота знаходилися дві людини, обом вдалося врятуватися.

Повідомляється, що незважаючи на те, що обидва постраждалих перебувають у свідомості і не мають видимих пошкоджень, одного з них вирішили доставити в лікарню.

“Після огляду у медиків одного з пілотів транспортують до лікарні для подальших обстежень”, – повідомили в румунській службі з надзвичайних ситуацій.

Другий пілот від госпіталізації відмовився. Обставини та причини інциденту не наводяться. Як повідомляється, на місці працює служба з розслідування інцидентів у цивільній авіації.