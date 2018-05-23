Міністерство фінансів України на аукціонах у вівторок, 22 травня, після двомісячної перерви запропонував до продажу доларові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), однак обсяг їх розміщення впав майже в 2,5 рази – до $272,3 млн, незважаючи на підвищення ставок відсікання до 5,6-5,65%.

Так, Мінфін відмовився лише від однієї невеликої заявки на $0,1 млн на папери з погашенням через 518 днів, в якої продавець просив 5,6% річних.

Ставки відсікання по 518-денними ОВДП були встановлені на рівні 5,4%, 630-денним – 5,6% і 721-денним – 5,65% річних, що дозволило задовольнити 19 з 20 заявок.

Обсяг продажів паперів на 518 днів склав $57,7 млн, на 630 днів – $101,3 млн і на 721 день – $113 млн.

Гривневий экевивалент залучених коштів склав 7,3 млрд грн за курс НБУ.

Крім того, Мінфін залучив за 82 млн грн від продажу самих “коротких” 77-денних гривневих паперів і “довгих” з погашенням через 973 дні, запропонувавши за них колишні ставки – 17,44% і 16,1%.

Востаннє доларові облігації Мінфін продав 28 березня, проте тоді терміни їх обігу були меншими. У результаті папери на 203 дні були продані під 5,1% на $406,3 млн, на 308 днів – під 5,3% на $179 млн і на 686 днів – під 5,4% на $84,1 млн.