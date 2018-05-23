Якби парламентські вибори відбулися в найближчу неділю, перемогу на них здобула б партія «Батьківщина». Про це свідчать дані дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

За «Батьківщину» готові віддати голоси 9% українців. По 5% голосів набрали «Опозиційний блок”, «Блок Петра Порошенко», «Громадянська позиція» і Радикальна партія.

Згідно з даними опитування, діяльність президента Петра Порошенка повністю схвалюють 3% респондентів, скоріше схвалюють – 9%, швидше не схвалюють – 31%, зовсім не схвалюють – 50%.

Роботу уряду прем’єр-міністра Володимира Гройсмана повністю схвалюють 3% опитаних, скоріше схвалюють – 14%, швидше не схвалюють – 30%, зовсім не схвалюють – 43%.

Близько 1% учасників опитування повністю схвалюють діяльність Верховної Ради, скоріше схвалюють – 5%, швидше не схвалюють – 27%, зовсім не схвалюють – 61%.

Опитування провели з 15-го по 31 березня 2018 року. Всього було опитано 2400 жителів України (крім окупованих територій Криму і Донбасу) у віці 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном та розміром населеного пункту.

Раніше повідомлялося, що українці вкрай незадоволені, як працює керівництво країни, і ця негативна тенденція посилюється.

Нагадаємо, на перельоти Порошенко, Гройсмана і спікера Верховної Ради Андрія Парубія у цьому році передбачається витратити 88,4 млн грн