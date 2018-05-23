МОСКВА, 23 травня — . Екіпаж атакованого піратами біля берегів Нігерії нідерландського судна “ФВН Рапід”, в тому числі його капітан — громадянин РФ, звільнений, повідомила офіційний представник російського МЗС Марія Захарова.

© Фото : надане ПСО “Ліза Алерт”Як крізь землю: самі загадкові зникнення людей в Росії”Захоплений 21 квітня в прибережних водах Нігерії екіпаж нідерландського судна “ФВН Рапід”, включаючи його капітана — громадянина Росії пана Колодко, звільнений в результаті зусиль правоохоронних органів Нігерії і компанії-судновласника”, — сказала Захарова.

За її словами, стан здоров’я капітана оцінюється як задовільний, він найближчим часом покине Нігерію.

“Посольство Росії робила весь комплекс необхідних заходів по швидкому звільненню зазначеного російського громадянина, підтримував телефонний зв’язок з ним, а також перебувало в тісному контакті з представниками місцевих компетентних служб і судновласника”, — додала представник МЗС РФ.