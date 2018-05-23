РИГА, 23 травня — . Голова коаліції в Ризькій думі, мер латвійської столиці Ніл Ушаков заявив, що не має наміру виконувати вимогу низки опозиційних депутатів розірвати договір про співробітництво між урядами Риги і Москви.

© РИА Новини / Оксана ДжаданВыборы без росіян. У Латвії хочуть обмежити права избирателейПо його словами, раніше опозиційні депутати Ризької думи Юта Стрике і Вілніс Кирсис зажадали у коаліції, щоб та розірвала договір про співпрацю між столицями Латвії та РФ.

“У Ризькій думі у таких, як Стрике, та інших почалася передвиборна кампанія в Сейм. І в найближчі місяці ми побачимо самі дивні ініціативи. Якщо ж говорити про договір з урядом Москви – цим договором 17 років. Він допомагає, незважаючи на всі труднощі і складності, зберігати культурні та гуманітарні зв’язки, причому не тільки з урядом Москви, але і з самими москвичами. Договір ми будемо берегти і захищати від політичних істеричок”, — написав Ушаков на своїй сторінці в Facebook.

Також мер перерахував інші міста Європи, у яких укладено аналогічний договір зі столицею Росії. У їх числі Брюссель, Відень, Будапешт, Берлін, Афіни, Мадрид, Рим, Лондон, Париж, а також столиці ще двох балтійських країн — Вільнюс і Таллін.

Вибори в Сейм пройдуть у Латвії в жовтні.