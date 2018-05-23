ДОНЕЦЬК, 23 травня — . Один чоловік отримав поранення в результаті бойових дій на території самопроголошеної Донецької народної республіки за минулу добу, заявив в середу журналістам заступник командувача оперативного командування ДНР Едуард Басурин. Михайло ВоскресенскийВ ДНР повідомили, що зірвали план українських силовиків зайняти Горлівки

“В результаті прицільного мінометного обстрілу з позицій 92-ї окремої механізованої бригади… стався вибух 120-міліметрової міни в безпосередній близькості від приватного житлового будинку в населеному пункті Яковлівка, в результаті чого поранення отримала мирна мешканка”, — сказав Басурин.

За його словами, Генпрокуратура ДНР планує порушити кримінальну справу стосовно командира підрозділу, який віддав наказ відкрити вогонь.