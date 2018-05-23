НЬЮ-ДЕЛІ, 23 травня — . Щонайменше одна людина загинула, троє постраждали під час зіткнень демонстрантів із поліцією, що спалахнули в середу з новою силою у місті Тутікорін (штат Тамілнад) на півдні Індії, пише газета Hindustan Times. © AP Photo / Mukhtar КһапОколо 50 демонстрантів постраждали в ході акції протесту в Кашмірі

Напередодні цей портове місто захлиснули масові демонстрації, учасники яких вимагали закриття вже існуючого медеплавильного заводу Sterlite, а також виступали проти спорудження нового. Городяни вважають, що робота цього підприємства забруднює Тутікорін і є однією з ключових причин погіршення здоров’я у місцевого населення, яке спостерігається ще з 2013 року.

На фоні безуспішних спроб жителів міста закрити шкідливе, на їхню думку, виробництво, у ЗМІ просочилася інформація про те, що Sterlite Industries планують збільшити вироблення продукції на своєму заводі в Тутикорине приблизно в два рази — до 800 тисяч тонн у рік. Це призвело до того, що напередодні агресивно налаштований натовп чисельністю близько 20 тисяч людей вийшла на вулиці міста, протестуючи проти роботи медеплавильного підприємства.

За повідомленнями ЗМІ, демонстранти кидали каміння в поліцію, перевертали автомобілі і громили магазини. У відповідь силовики застосували кийки та сльозогінний газ, а в ряді випадків правоохоронці були змушені відкрити вогонь по протестувальниках.

Згідно з різними даними, в ході зіткнень у вівторок загинули від дев’яти до 12 осіб, десятки отримали поранення. Разом з тим, як повідомляє Hindustan Times, нова хвиля насильства не змусила себе чекати: сутички городян з поліцією почалися у другій половині середи і продовжуються до цих пір в районі лікарні, куди раніше помістили постраждалих учасників протестної акції.