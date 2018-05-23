ДОНЕЦЬК, 23 травня — . Робота Донецької фільтрувальної станції, зупинена раніше в результаті обстрілу, відновлено, повідомили в середу в компанії “Вода Донбасу”. © AFP 2018 / Genya SavilovВ ДНР назвали заяву Держдепу по Донбасу спробою обілити ЗСУ

Минулого тижня представництво самопроголошеної Донецької народної республіки в Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню повідомило, що з-за обстрілу знову знеструмлена і зупинена Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водою близько 400 тисяч жителів Донецька, Авдіївки, Ясинуватій і ряд інших населених пунктів по обидві сторони лінії зіткнення.

“О 14.00 запущена в роботу Донецька фільтрувальна станція. Після виконання технологічних заходів питна вода надійде в міські резервуари Авдіївки, далі — в інші населені пункти: частково Донецька і Ясинуватої, селища Червоний Партизан, Верхнеторецкое, Василівка і Крута Балка”, — йдеться в повідомленні прес-служби компанії. Мінські угоди