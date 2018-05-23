За даними джерела “НІ” в Італії, екс-міністр будівництва Михайло Мень, вийшовши у відставку, розмістив в одному з ріелторських агентств заявку на покупку будинку в Тоскані.

Відразу відзначимо, що нічого протизаконного в бажанні екс-чиновника купити будиночок в одному з найживописніших провінцій Італії – ні. Тим більше, що ціновий діапазон тосканської нерухомості – найширший: від 200 тисяч за скромний сільський будиночок до десятків мільйонів євро за вілли і палаци з величезними ділянками, виноградниками і вертолітними майданчиками. Врешті-решт людина, що послужив державі, може і про себе подумати.

Схоже, що Італія стає центром тяжіння росіян. На Апеннінах віце-прем’єр Ольга Голодець має квартиру площею 250 кв метрів. Колишній віце-прем’єр Хлопонін, як відомо, продав будинок за 35 млн євро Михайлу Прохорову… Судячи за даними від 2015 року, будинками на Апеннінському півострові володіли три члена Ради Федерації (Олег Єремєєв, Ахмет Паланкоев і Олександр Верховський зі своїми дружинами).

Характерно, що Яндекс при запиті “нерухомість в Тоскані” видає 61 млн результатів та адреси ріелторських фірм, що працюють в Москві.